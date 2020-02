Lecce, a Roma con l’albero di Natale: le probabili formazioni. Ma mezza Serie A si ferma

(grafica by Stefano Monteduro) L’entusiasmo per superare l’emergenza. E’ questa la ricetta del Lecce per continuare a stupire e dare continuità alle tre vittorie consecutive che hanno rilanciato, di tanto, le quotazioni-salvezza dei salentini. 9 punti che hanno dato una bella sterzata alla classifica, alla luce soprattutto di un calendario che da oggi, e per il prossimo mese, proporrà sfide, sulla carta, già scritte.

A partire da quella di oggi pomeriggio contro la Roma: allo stadio “Olimpico” il match tutto in salsa giallorossa metterà di fronte una squadra in piena crisi di gioco e risultati ma che ha voglia di continuare ad inseguire un piazzamento Champion’s, e una che, invece, vive un grande stato di forma e che non vuole rallentare la corsa verso la salvezza.

In mezzo a tutto questo, Fabio Liverani deve fronteggiare l’emergenza-infortuni che, nelle ultime settimane, ha ridotto all’osso il reparto avanzato. Saponara, Babacar e Farias sono ancora ai box: a questi si è aggiunto Falco, uscito anzitempo dal campo nell’ultima gara contro la Spal. In avanti, quindi, c’è soltanto Lapadula.

Ecco perché il tecnico leccese dovrà per forza di cose cambiare qualcosa nel suo scacchiere tattico e all’Olimpico presenterà un inedito 4-3-2-1, un “albero di Natale”con il doppio trequartista alle spalle dell’unica punta a disposizione.

I 22 in campo

In porta ci sarà ancora Vigorito (Gabriel ha recuperato del tutto, ma il sardo attraversa un buon momento), mentre in difesa la linea composta da Donati, Lucioni, Rossettini e Calderoni non cambierà; in mezzo, invece, l’unico dubbio e l’impiego dal 1′ di Petriccione che, però, considerata anche la forza fisica dell’avversario, potrebbe partire ancora dalla panchina, con Deiola play affiancato da Majer e Barak; più avanti Mancosu e Shakhov a sostegno di Lapadula.

In casa Roma, invece, il morale non è affatto dei migliori. In campionato sono giunti tre KO consecutivi che rischiano di compromettere la corsa-Champion’s, e il successo di giovedì sera in Europa League contro il Gent non è bastato a placare gli animi della tifoseria.

Mister Fonseca ha annunciato qualche, inevitabile, cambio rispetto all’undici titolare visto in Coppa in settimana, ma senza grandi stravolgimenti. 4-2-3-1 per i capitolini, con Pau Lopez tra i pali, Bruno Peres, Mancini, Smalling e Kolarov dietro, Cristante-Veretout è in tandem davanti alla difesa, Pellegrini tra le linee, in avanti spazio a Mkhitaryan, Perotti e Dzeko.

Allo stadio “Olimpico” sarà una festa giallorossa con oltre 3mila sostenitori provenienti dal Salento: arbitro dell’incontro sarà il signor Piero Giacomelli della sezione di Trieste. Calcio d’inizio alle ore 18.

Oggi nessuna partita in Lombardia e Veneto

La 25^ giornata, intanto, è partita già venerdì sera con la vittoria del Napoli, in rimonta, in quel di Brescia. Un 2-1 che rilancia i partenopei in zona Europa e che relega, ancor di più, le Rondinelle al penultimo posto.

Stessa sorte per la Spal che, nonostante una buona prova, si arrende alla capolista Juventus: finisce 2 a 1 in favore dei bianconeri che provano ad allungare in vetta.

Nel mezzo il pareggio (1-1) tra Bologna e Udinese: friulani che restano ancora in zona-pericolo, con i felsinei capaci di agguantare il pari in pieno recupero.

Pari anche ieri sera tra Fiorentina e Milan: al “Franchi” i rossoneri sprecano il vantaggio di un gol e di un uomo e nel finale si fanno recuperare dai viola (1-1).

Oggi, però, non tutte le gare si disputeranno regolarmente: a causa dell’emergenza legata al coronavirus, il governo ha deciso la sospensione di tutte le manifestazioni sportive in programma questa domenica in Lombardia e Veneto (le due regioni dove si registrano i due focolai di contagio). A prendere atto della decisione comunicata dal Premier Conte è stata anche la Serie A che ha disposto il rinvio, a data da destinarsi, di Verona-Cagliari, Atalanta-Sassuolo e Inter-Sampdoria.

Di seguito il quadro completo della giornata:

Brescia 1 – Napoli 2

Bologna 1 – Udinese 1

Spal 1 – Juventus 2

Fiorentina 1 – Milan 1

Genoa-Lazio (h12:30)

Torino-Parma (h15)

Roma-Lecce (h18)

Atalanta-Sassuolo (rinv.)

Verona-Cagliari (rinv.)

Inter-Sampdoria (rinv.)