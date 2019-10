Il Lecce ospite di una ferita Sampdoria: torna Falco, c’è anche Lapadula? Le probabili formazioni

(grafica by Stefano Monteduro) Dopo i pareggi conquistati contro Milan e Juventus l’imperativo per i giallorossi è “continuità” perché, come sostenuto dallo stesso mister Liverani, solo con la continuità si può dare il giusto senso ai due X imposti alle due big nelle ultime settimane.

In Serie A si gioca il secondo turno infrasettimanale della stagione, valevole per la decima giornata, e per il Lecce il calendario propone uno scontro diretto che potrebbe dare una prima mini-svolta in campionato. Dopo aver stoppato i Campioni d’Italia, infatti, i salentini saranno di scena al “Luigi Ferraris” di Genova, ospiti di una ferita Sampdoria, ultima in classifica con soli 4 punti che adesso deve racimolare punti, anche per dare un senso al cambio di tecnico avvenuto due settimane fa, con Ranieri al posto di Di Francesco.

Non sarà affatto agevole per Mancosu e soci andare ad imporre il proprio gioco sul campo di un’avversaria ferita, ma esperta quale quella dei blucerchiati. Chiuso un primo ciclo-terribile, però, per il Lecce è ora necessario iniziare a mettere le dovute distanze con le dirette concorrenti per la salvezza, attraverso, appunto, quella continuità tanto voluta da Liverani.

Per farlo, il tecnico romano – considerati i tanti impegni ravvicinati – opererà un mini turnover, dettato anche da alcune pesanti defezioni. Con Farias, Majer e Benzar a casa, davanti a Gabriel in difesa potrebbe riaffacciarsi dal 1′ lungo la corsia destra Andrea Rispoli, pronto a far rifiatare Meccariello. Inamovibili, invece, Lucioni e Rossettini in mezzo, e Calderoni sull’out mancino.

Tachtsidis in mezzo alla linea mediana, affiancato da Petriccione e Tabanelli, mentre in avanti Mancosu agirà alle spalle del ritrovato Falco e di Gianluca Lapadula (turno di riposo per El Kuma Babacar). Attenzione anche all’ipotesi del tridente Falco-La Mantia-Lapadula, già visto in azione a “San Siro” nel match della prima giornata contro l’Inter.

Tensione Doria

Per la Sampdoria fanalino di coda vigilia non proprio tranquilla. La squadra è in ritiro e nel centro sportivo “Bogliasco” i tifosi hanno lasciato un messaggio chiaro: “contro il Lecce solo 3 punti“. Un avvertimento nemmeno troppo velato di cosa la piazza si aspetti stasera.

Claudio Ranieri, perciò, dovrebbe dovrebbe confermare il 4-4-2, con l’idea anche del rombo a centrocampo. Per questo sono in atto un paio di ballottaggi, con l’attacco unico reparto che appare già fatto con il duo Gabbiadini-Quagliarella.

Audero, quindi, tra i pali con Bereszynski, Murillo (incalzato da Ferrari), Colley e Murru in difesa; in mezzo Rigoni è in lieve vantaggio su Depaoli per formare la linea mediana insieme a Vieira, Ekdal e Jankto, mentre in avanti Gabbiadini agirà insieme al sempreverde Fabio Quagliarella.

Allo stadio “Ferraris” arbitrerà il signor Davide Massa della Sezione di Imperia: fischio d’inizio alle ore 21 con diretta sui canali Sky.

Gli anticipi: colpo Hellas

Nella giornata di ieri la 10^ giornata si è aperta con due anticipi: l’Inter si è riportata momentaneamente in testa alla classifica grazie al successo in trasferta sul campo del Brescia (1-2). Decisivi i gol di Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, uno per tempo.

Ma il vero colpo arriva dallo stadio “Tardini” di Parma dove il Verona si è imposto con il punteggio di 0-1. Risultato fondamentale per gli scaligeri che così salgono a 12 punti in classifica.

Di seguito il resto del programma dell’infrasettimanale:

Napoli-Atalanta (h. 19)

Cagliari-Bologna (h . 21)

Juventus-Genoa (h. 21)

Lazio-Torino (h. 21)

Sampdoria-Lecce (h. 21)

Sassuolo-Fiorentina (h. 21)

Udinese-Roma (h. 21)

Milan-Spal (domani. h21)