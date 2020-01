Il Lecce a Verona col dubbio tattico: la certezza è Petriccione play. Le probabili formazioni

Proseguire con l’esperimento 3-5-2 perfettamente riuscito contro l’Inter o tornare al collaudato 4-3-1-2? E’ questo il dilemma del Lecce a poche ore dalla sfida sul campo del Verona. Questo pomeriggio gara di capitale importanza per i giallorossi che, dopo il buon punto ottenuto una settimana fa contro i nerazzuri di Conte, non possono permettersi passi indietro sulla via della salvezza.

Con una classifica sempre più corta in zona-retrocessione (ultime tre tutte a 15 punti), per Fabio Liverani sarà fondamentale azzeccare le scelte perché al “Bentegodi” incrocerà nuovamente il suo destino contro l’Hellas, vittoriosa nella gara d’andata e autentica sorpresa di questo campionato.

Dicevamo che il dubbio maggiore stavolta è di natura tattica: non saranno disponibili ancora Calderoni e Farias (con Saponara arruolabile dalla prossima settimana) e allora l’interrogativo è legato all’atteggiamento tattico che vorrà proporre il tecnico romano.

Con il solo Mancosu utilizzabile sulla trequarti, l’impressione è che Liverani possa perseverare sul 3-5-2 con Gabriel tra i pali, tris di difesa con Lucioni, Rossettini e Dell’Orco, Donati e Rispoli sulle ali, Petriccione playmaker affiancato da Deiola e Mancosu, in avanti la coppia Babacar-Falco.

In caso di difesa a quattro, invece, potrebbe andare in panchina Rispoli in favore di Majer sulla linea dei tre centrocampisti.

Due defezioni anche per Ivan Juric (Zaccagli e Salcedo), ma tra i gialloblu c’è il volto nuovo Borini che si candida per una maglia da titolare. Il 3-4-2-1, allora, sarà composto da Silvestri in porta, Rrahmani, Gunter e Kumbulla in difesa, Faraoni, Amrabat, Veloso e Lazovic in mezzo, con il duo Borini-Pessina a sostegno di Di Carmine.

Allo stadio “Marcantonio Bentegodi” dirigerà l’incontro il signor Rosario Abisso della sezione di Palermo: calcio d’inizio alle ore 15 con diretta tv sui canali di Sky Sport.

Gli anticipi: in basso tutti a 15

Nel frattempo, la seconda giornata del girone di ritorno è già partita con quattro anticipi.

Tra venerdì sera e ieri sono scese in campo le ultime tre della classifica: sconfitte per Brescia (0-1 contro il Milan) e Spal (1-3 nel derby contro il Bologna), mentre il Genoa rosicchia un punto alla Fiorentina (0-0), creando così un terzetto di ultime della classe a quota 15 punti, a -1 dal Lecce.

Nell’altro anticipo, giocato ieri sera, una magica Atalanta rifila un incredibile 0-7 al Torino allo stadio “Olimpico”. Per la comitiva di Gasperini in risultato storico, mentre per i granata è immediatamente scattato il ritiro.

Di seguito il programma completo della 21^ giornata:

Brescia 0 – Milan 1

Spal 1 – Bologna 3

Fiorentina 0 – Genoa 0

Torino 0 – Atalanta 7

Inter-Cagliari (h12:30)

Parma-Udinese (h15)

Sampdoria-Sassuolo (h15)

Verona-Lecce (h15)

Roma-Lazio (h18)

Napoli-Juventus (h20:45)