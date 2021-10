Dopo la sosta si riaccendo i riflettori sul Campionato, il Lecce riparte dall’Ascoli. Probabili formazioni

Dopo aver riposato durante e la sosta per le nazionali, il Lecce torna in campo e riparte dal “Del Duca” di Ascoli alle 14.00, nel match valevole per l’ottava giornata d’andata del campionato di Serie B. I bianconeri, padroni di casa, sono reduci dal pareggio per 2-2 maturato sul campo del Crotone, i giallorossi hanno invece inanellato ben quattro vittorie di fila surclassando cronologicamente Alessandria, Crotone, Cittadella e Monza.

Mister Sottil convoca per la prima volta in stagione Sabiri, mentre non saranno a disposizione lo squalificato Buchel e l’infortunato Spendlhofer. I bianconeri si presenteranno con il loro 4-3-1-2 con Leali in porta e la difesa formata da Salvi, Botteghin, Quaranta e Felicioli. A centrocampo Saric, Eramo e Caligara (in vantaggio su Collocolo). Mentre sulla trequarti spazio a Maistro a sostegno delle punte Dionisi e Bidaoui.

Mister Baroni deve rinunciare per problemi fisici a Gallo e Bjarnason tra i convocati. La sua squadra scenderà in campo con il solito 4-3-3 con Gabriel tra i pali, la difesa composta dai centrali Lucioni, Tuia (in ballottaggio con Meccariello) e i terzini Barreca da un lato e Gendrey dall’altro. Linea mediana confermatissima con Majer, Hjulmand e Gargiulo, tridente offensivo formato da Strefezza, Coda e Di Mariano.

Le probabili formazioni

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Salvi, Botteghin, Quaranta, Felicioli; Saric, Eramo, Caligara; Maistro; Bidaoui, Dionisi. All. Sottil

LECCE (4-3-3): Gabriel; Gendrey, Lucioni, Tuia, Barreca; Majer, Hjulmand, Gargiulo; Strefezza, Coda, Di Mariano. All. Baroni

Arbitro: Federico Dionisi della sezione de L’Aquila