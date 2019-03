Petriccione torna in mediana con Majer: ecco il Lecce anti Foggia. Le probabili formazioni

E’ tutto pronto per il derby di Puglia di questa Serie B. Dopo lo spettacolo andato in scena nel girone d’andata (2-2 allo “Zaccheria”), il “Via del Mare” torna ad ospitare dopo 23 anni un Lecce-Foggia in Serie B. Sarà uno scontro dall’alto tasso sia tecnico che emotivo, tra due squadre tutto sommato in salute, ma che lottano – contro ogni previsione – per obiettivi decisamente opposti.

Da una parte i rossoneri di Capitanata: partiti con l’etichetta di possibile outsider, si trovano invischiati nei bassofondi della classifica e devono fare i conti anche qualche qualche problema societario che potrebbe comportare un ulteriore penalizzazione in classifica. Dall’altra parte il Lecce: la matricola terribile, si ritrova a lottare per i primissimi posti della classifica.

Dopo il brusco e immeritato stop di Palermo, i giallorossi sono decisi a riprendere la loro marcia sorprendente. L’occasione è ghiotta ed è anche quella giusta per festeggiare i 111 anni di fondazione del calcio in città. Per questo i salentini si presenteranno in campo con una maglia celebrativa, la stessa usata nella stagione 1975/76 dalla formazione guidata allora da mister Mimmo Renna, capace di riconquistare la cadetteria dopo 27 anni.

Le scelte

E allora, a proposito di formazione, tre le assenze per Liverani: Bovo, Scavone e Palombi. Una per reparto. Il tecnico romano alla vigilia ha confidato di avere solo qualche dubbio sulla linea mediana che potrebbe prevedere Tachtsidis in regia affiancato da Majer e dal rientrante dalla squalifica Petriccione. Poi pochi dubbi: davanti a Vigorito spazio ancora una volta a Venuti, Lucioni, Meccariello e Calderoni, Mancosu trequartista, alle spalle di Falco e La Mantia.

In casa Foggia, Pasquale Padalino (atteso il suo ritorno in Salento) deve rinunciare ai vari infortunati Deli, Martinelli, Galano, Ingrosso e Camporese, oltre allo squalificato Gerbo. Il tecnico rossonero potrebbe decidere di schierarsi quasi a specchio, con un 3-4-1-2 che vedrebbe Leali tra i pali, Billong, Martinelli e Ranieri indifesa, Zambelli, Greco, Agnelli e il temutissimo Kragl in mezzo, Chiaretti trequartista dietro a Iemmello e Matarese.

Allo stadio “Via del Mare” è attesa un’ottima cornice di pubblico: arbitrerà l’incontro il signor Luigi Nasca della sezione di Bari, con calcio d’inizio alle ore 15.