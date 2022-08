Calciomercato, il Lecce annuncia Pongracic e ‘taglia’ Frabotta. In arrivo Pezzella

‘L’Unione Sportiva Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marin Pongračić dal VfL Wolfsburg‘. La tanto attesa conferma è arrivata con un comunicato ufficiale della società di Via Colonnello Costadura. Il forte difensore croato che ha giocato in Bundesliga nell’ultima stagione, alto 193 centimetri per 85 chilogrammi, alza in maniera determinante la qualità di un reparto rimasto orfano di capitan Fabio Lucioni (passato al Frosinone) e che, dopo gli infortuni di Tuia e Dermaku, ha vissuto sulle buone prestazioni degli ‘adattati’ Blin e Baschirotto.

Il calciatore croato in carriera vanta 6 presenze in Champions League, 10 in Europa League e 5 con la nazionale maggiore della Croazia.

Se dovesse essere confermata la notizia dell’arrivo nel Salento del francese Umtiti, che negli ultimi anni ha indossato la maglia blaugrana del Barcellona, la squadra di Baroni avrebbe due centrali da fare invidia a chiunque.

Una pazza estate quella di Corvino e Trinchera che hanno smantellato la squadra che aveva vinto il campionato della decima promozione in Serie A per ricostruirne una totalmente nuova. Una ricostruzione che al momento vede tante tessere mancanti per completare il difficile puzzle.

Come un fulmine a ciel sereno, invece, arriva la notizia del ‘taglio’ di Gianluca Frabotta. Il prometente calciatore di proproietà della Juventus, reduce da un grave infortunio a Verona, era arrivato nel Salento con l’obiettivo di rilanciarsi. Ricordiamo che per Mister Andrea Pirlo, Frabotta era diventato un giocatore titolare della Juventus. La notizia è che non rientra più nei piani della società di Sticchi Damiani; così trapela l’informazione dal blog di Gianluca Di Marzio e dal sito tuttojuve.com.

“Non vedo l’ora di iniziare. In campo sempre con grande determinazione”, aveva detto il laterale esterno di difesa nel giorno della presentazione a Lecce. Evidentemente non è scoccata la scintilla con Mister Baroni e con l’ambiente. Nelle prime due partite di campionato l’allenatore gli ha preferito sempre Gallo. Sembra ripetersi la stessa situazione verificatasi con Olivieri, punta di prorpeità dei bianconeri che l’anno scorso a Lecce non si era espresso al meglio, dispuntando poi un bel campionato con il Perugia di Alvini.

Frabotta ritornerà alla Juventus per essere poi girato a un’altra squadra. Per sostiturlo si fa il nome di Giuseppe Pezzella che, dopo una stagione all’Atalanta di Gasperini, era ritornato al Parma di Mister Pecchia dove era giunto nel 2019 dopo la sua esplosione nell’ Udinese dei Pozzo.