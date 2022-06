Calciomercato, il Lecce punta su Lorenzo Colombo come ‘bomber di scorta’. Piace Baselli per la mediana

Il calciomercato del Lecce nella stagione della decima promozione in Serie A entra nel vivo. Pantaleo Corvino e Stefano Trinchera hanno scelto Lorenzo Colombo come bomber di scorta dei giallorossi per la stagione 2022-2023, come centravanti da far crescere all’ombra dell’attaccante gambiano Assan Ceesay, proveniente dallo Zurigo dove ha disputato probabilmente la sua migliore stagione dimostrando di essere giunto ad un livello di maturazione psicofisica ottimale che potrebbe consentirgli una bella affermazione nel campionato italiano. E questo è ciò che spera Marco Baroni per la sua squadra.

Colombo è un attaccante che ha fatto parlare bene di sè sin dai tempi in cui militava nella Primavera del Milan. 20 anni di sfrontata gioventù, 183 centimetri di altezza per un peso forma di 74 kilogrammi: una bella stazza a disposizione dell’allenatore toscano dei giallorossi per impensierire le difese delle squadre concorrenti al grande gioco della ‘salvezza’ o per provare a tirare qualche scherzetto ai nomi altisonanti delle big. Colombo ha già calpestato il palcoscenico della Serie A 5 volte, prima di essere mandato dal duo Maldini e Massara ‘a farsi le ossa’, come si dice, nella Cremonese di Ariedo Braida prima e nella Spal poi. In Serie B il talento del centravanti di Vimercate si è un po’ appannato, ma guai a non scommettere sulla sua classe e sulle sue potenzialità. L’augurio è che possa riprendere in mano le redini del proprio destino e diventare una sorta di Lucarelli, giunto in Salento dopo brutte stagioni e trasformatosi in calciatore di caratura internazionale.

Chi pensava che il Lecce avrebbe mantenuto l’ossatura della scorsa stagione inserendo poi qualche nuovo acquisto per potenziarla, con ogni probabilità dovrà ricredersi. L’impressione è che i giallorossi smantelleranno il precedente organico per ricostruirne uno ex novo. E non solo per scelta della dirigenza ma quanto piuttosto per sopraggiunte esigenze di mercato. Sembra difficile trattenere, infatti, Massimo Coda, nei sogni delle big del campionato di Serie B. Non sembra facile non far ascoltare a Capitan Lucioni e a Morten Hjulmand rispettivamente le sirene di Frosinone (che pare lo voglia mettere al centro del proprio progetto di rinascita) e Napoli.

Il Lecce sonda il terreno e aspetta. Per il centrocampo difficile arrivare a Diawara della Roma che Rino Gattuso vuole al Valencia (troppo alto per i salentini l’ingaggio del forte centrocampista). Piace Baselli, ex cuore granata, di ritorno da una brutta stagione a Cagliari. Brancolini e Frabotta, insieme a Ceesay, sono al momento gli unici volti nuovi. Ma si sa, con Corvino, le sorprese non finiscono mai.