“Risultato che sarebbe dovuto andare diversamente”, Roberto D’Aversa commenta la sconfitta con la Lazio

“Ritorniamo a casa con una sconfitta, sia nel primo che nel secondo tempo abbiamo avuto occasioni, si è mollata la presa su una rimessa laterale invertita e siamo andati sotto. Anche oggi abbiamo fatto la prestazione, ma se non si finalizzano le occasioni può finire così. Siamo a commentare un risultato che sarebbe dovuto andare diversamente, ma non mi sento di rimproverare i ragazzi”, con queste parole Roberto D’Aversa commenta la sconfitta contro la Lazio, maturata al termine di una gara dove, ancora una volta, i giallorossi mettono in campo una buona prestazione, ma escono dal terreno di gioco con un pugno di mosche in mano.

“Nel secondo tempo il cross di Almqvist era forte e Krstovic non ha potuto impattare bene, ciò che bisognava finalizzare meglio erano le altre occasioni.

Sono poche le partite in cui non abbiamo segnato, ma bisogna analizzare le opportunità realizzate e quelle mancate.

Dobbiamo migliorare in fase d’attacco, ma non solo con i calciatori davanti, ma con tutti i giocatori, bisogna invertire la rotta e magari riuscire a vincere avendo meno occasioni.

Nel nostro gioco contano gli esterni e adesso abbiamo sia Banda che Sansone fuori, il Direttore Corvino lavora molto per rafforzare la squadra e siamo contenti che domani arrivi Pierotti”.

“Era una partita difficilissima per tantissimi motivi, da un punto di vista mentale e dell’avversario, che ci ha sempre creato problemi e così è stato per un tempo”, ha invece dichiarato mister Maurizio Sarri, alla prima vittoria da allenatore della Lazio contro il Lecce.

“Felipe Anderson quando gioca falso nueve gioca sempre bene, vediamo se potrà continuare a darci molto, anche se il nostro obiettivo è quello di recuperare totalmente Immobile.

Luis Alberto e Felipe Anderson sono due martelli, ci stanno dando tanto e speriamo che continuino a giocare di così”.