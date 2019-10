Domani Lecce all’esame Milan, Liverani: “Essere in grado di soffrire e far soffrire”. I convocati

Dopo due settimane di sosta per gli impegni delle nazionali, tra poco più di 24 ore lo stadio di san Siro, la “Scala” del ospiterà la sfida che vedrà opposti i padroni di casa del Milan ai giallorossi di mister Fabio Liverani.

Entrambe le formazioni vengono da un periodo non proprio idilliaco. I rossoneri, infatti, hanno sì vinto l’ultima sfida con il Genoa ma, la penuria di gioco espressa fino a oggi, ha fatto in modo che la società prendesse la decisione di esonerare l’allenatore Marco Giampaolo, sostituendolo con Stefano Pioli, un tecnico molto più pratico e meno teorico del trainer abruzzese, mentre. La compagine salentina proviene da due sconfitte di seguito, una in casa contro la Roma e l’altra sul campo dell’Atalanta, dove, capitan Mancosu e compagni, sono stati apparsi stanchi, demotivati e presi letteralmente a pugni in faccia dal primo all’ultimo minuto della sfida contro gli orobici.

Sarà quindi una gara dai molti interrogativi quella di domani con entrambe le formazioni vogliose di riscattare le ultime brutte figure rimediate sul campo.

“Le convocazioni in Nazionale sono servite a qualche mio giocatore, ad altri meno visto che non hanno trovato spazio e, magari, questi giorni sarebbero serviti di più ad allenarsi con la squadra” ha affermato mister Fabio Liverani nel corso della consueta conferenza stampa della vigilia.

“Credo che anche il mio collega del Milan avrà avuto le mie stesse problematiche. Domani il Milan andrà affrontato con umiltà, coraggio, attenzione e personalità.

Nei 90 minuti ci saranno dei momenti in cui soffrire ed altri in cui dovremo essere bravi a fare soffrire loro. Se avremo la forza ed il coraggio di difenderci ed attaccare creando dei problemi, solo così potremo raggiungere un risultato positivo.

Non credo che solo difendendoti si riesca a fare punti. Il mio è un gruppo molto intelligente e sensibile. Possiamo anche perdere come successo con Inter e Roma ma non possiamo farlo, invece, come a Bergamo, dove non mi è piaciuto l’atteggiamento”.

I convocati

Intanto sono 25 i calciatori convocati per la sfida meneghina, questi i nomi e i numeri di maglia: 2 Riccardi 3 Vera 4 Petriccione 5 Lucioni 6 Benzar 8 Mancosu 9 Lapadula 10 Falco 11 Shakhov 13 Rossettini 16 Meccariello 17 Farias 19 La Mantia 20 Dubickas 21 Gabriel 22 Vigorito 23 Tabanelli 27 Calderoni 29 Rispoli 30 Babacar 32 Lo Faso 37 Majer 39 Dell’Orco 77 Tachtsidis 95 Bleve.