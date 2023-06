Gli ultimi verdetti del campionato, stasera Verona-Spezia e Bari-Cagliari

Stasera i tifosi del Lecce conosceranno la composizione del campionato italiano di calcio di Serie A per la stagione 2023-2024. In scena infatti sia lo spareggio salvezza tra l’Hellas Verona di Zaffaroni e lo Spezia di Semplici che il ritorno della finale del play off di Serie B tra Bari e Cagliari che stabilirà chi tra i pugliesi allenati da Mignani e i sardi allenati da Claudio Ranieri abbandonerà la cadetteria per approdare nella massima serie.

Ultimo treno, dunque, per chi arriva e per chi resta. A Reggio Emilia, nello stesso stadio dove il Lecce Primavera di Coppitelli ha conquistato lo Scudetto, si sfideranno Verona e Spezia, arrivate a pari punti in classifica dietro al Lecce che si era salvato con una giornata d’anticipo espugnando l’U Power Stadium di Monza.

Niente tempi supplementari

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si andrà direttamente ai rigori, non ci saranno tempi supplementari. Novità che aggiunge suspance alla suspance. I gialloblù e i bianconeri hanno dimostrato di equivalersi, giusto lo spareggio per stabilire chi accompagnerà in Serie B la Cremonese e la Sampdoria che nella sua rinascita, anche societaria, sembra voler puntare su Marco Baroni come allenatore.

Al ‘San Nicola’ Bari spera

Quasi contestualmente al San Nicola di Bari si sfideranno Bari e Cagliari, reduci dall’andata finita 1 a 1 in terra sarda, grazie al pari pugliese di Antenucci su calcio di rigore nei minuti di recupero. Ai biancorossi basterà anche un pari (da conservare fino ai tempi supplementari) per approdare in Serie A visto il miglior posizionamento in classifica rispetto ai rossoblù. La promozione del Bari segnerebbe un anno strepitoso per il calcio pugliese: Lecce, Taranto, Foggia (si spera), Brindisi, Nardò il loro lo hanno già fatto….