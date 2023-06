L’anno d’oro del calcio pugliese. Lecce salvo, Bari (quasi) in A, Foggia (quasi) in B

Il 2023 sembra essere l’anno d’oro del calcio pugliese. Dopo la bellissima salvezza in Serie A del Lecce di Marco Baroni, raggiunta con una giornata d’anticipo grazie alla vittoria sul Monza di Berlusconi e Galliani, adesso sembra proprio che sia la volta del Bari di Mister Mignani ad approdare nella massima serie. Impegnati nella finale playoff di Serie B contro il Cagliari di Claudio Ranieri, i biancorossi hanno strappato all’andata un pareggio d’oro in terra sarda (gol di Antenucci su rigore nel recupero del secondo tempo) e adesso nella sfida del ritorno avranno due risultati su tre a disposizione – vittoria o semplice pareggio – per il grande salto che li porterebbe a raggiungere i giallorossi in Serie A per ricostruire la coppia delle pugliesi come nel lontano passato. A proposito di pugliesi, anno d’oro anche per il Foggia di Delio Rossi che nei play off di Serie C, in semifinale, ha eliminato ai calci di rigore il Pescara di Zeman e adesso se la vedrà in finale contro l’abbordabile Lecco che ha fatto fuori inaspettatamente il Cesena.

Passando per il Taranto che si salva in Serie C grazie al miracolo targato Eziolino Capuano, alla promozione in C del Brindisi del patron Arigliano e, infine, alla vittoria nei Playoff del Nardò di mister Ragno (nel caso qualche squadra non si dovesse iscrivere al Girone C, il Toro farebbe il salto di categoria), si può dire che il calcio pugliese è tornato agli antichi splendori.

E se poi il Lecce Primavera di Federico Coppitelli dovesse regalare lo scudetto al termine della finale con la Fiorentina di Alberto Aquilani…