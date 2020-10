Lecce, Pablo Rodriguez positivo al Covid-19 resta in Spagna. Ripresa degli allenamenti senza i nazionali

C’è grande entusiasmo in casa dei giallorossi dopo la vittoria di Ascoli e dopo le belle notizie giunte dalla fine della sessione estiva del calciomercato. Saverio Sticchi Damiani e Pantaleo Corvino hanno consegnato a mister Eugenio Corini una rosa assolutamente competitiva che ha visto gli innesti di giocatori di indiscutibile talento e che soprattutto non si è privata dei pezzi pregiati. Mancosu e Falco, solo per fare due nomi, non prenderanno altre destinazioni ma saranno a disposizione della squadra per provare a ripetere il grande salto nella massima serie che riuscì due anni fa.

Dopo i due giorni di riposo concessi dal tecnico Corini, la squadra si è ritrovata, nel pomeriggio, sul campo dell’Acaya Golf Resort & SPA per la ripresa della preparazione in vista della trasferta di venerdì 16 ottobre, quando alle ore 21:00, nell’anticipo della terza giornata, i giallorossi affronteranno il Brescia che proprio in queste ore ha esonerato il tecnico Luigi Del Neri.

Non sarà presente ad Acaya il forte attaccante acquistato dalle giovanili del Real Madrid Pablo Rodriguez, che è rimasto in Spagna ed è risultato positivo al Covid-19.

Assenti anche Adjapong, Listkwoski, Dubickas e Dermaku che hanno risposto alle chiamate delle rispettive Nazionali. Primo allenamento con il gruppo per il centrocampista svedese, Björkengren, che ha chiesto ed ottenuto di non rispondere alla convocazione dell’Under 21 per essere subito a disposizione del tecnico giallorosso e conoscere i nuovi compagni.

Hanno svolto un lavoro personalizzato Felici, Falco, Paganini e Coda. Domani doppia seduta d’allenamento, a porte chiuse, ad Acaya.