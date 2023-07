Il Lecce costruisce la difesa del futuro. Annunciato l’arrivo di Smajlovic per la Primavera

In attesa che il calciomercato del Lecce entri nel vivo, Pantaleo Corvino si porta avanti con il lavoro e annuncia l’arrivo del centrale svedese Zinedin Smajlovic. 20 anni, fisico da corazziere, sarà certamente utile alla Primavera di mister Federico Coppitelli che sempre in Svezia aveva pescato l’altro centrale Emin Hasic, che con un colpo di testa nei minuti di recupero del secondo tempo supplementare, a pochi secondi dalla lotteria dei calci di rigore, aveva regalato lo scudetto ai giallorossi nella finalissima contro la Fiorentina di Mister Alberto Aquilani.

Smajlovic arriva in Salento, a titolo definitivo, dal Täby FK di Stoccolma, squadra di Terza Divisione svedese. Nell’ultima stagione vanta 13 presenze e ben 5 gol. Ha sottoscritto un accordo della durata di tre anni con opzione per i successivi due.

Giusto pensare al futuro, insomma. Niente che possa però essere lanciato in prima squadra dove al momento le chiavi della difesa sono affidate a Baschirotto e Pongracic, coppia di centrali dall’alta affidabilità. In attesa di capire la destinazione di Gendrey, che sarebbe attenzionato da alcuni importanti club tedeschi di Bundesliga, il Lecce si è tutelato riportando al Via del Mare dalla Fiorentina Lorenzo Venuti, un passato glorioso nel Tacco d’Italia dove ha conseguito una promozione in Serie A (anno 2019) con Fabio Liverani.

Si attende, intanto, per l’arrivo di un centravanti che si possa alternare con Ceesay, visto il rientro di Colombo al Milan e di un portiere dopo il controriscatto esercitato dalla Samp di Andrea Pirlo su Vladimiro Falcone. Un investimento anche quello di Hamza Rafia, centrocampista di prospettiva di nazionalità tunisina, formatosi nella Juventus e lanciato sui palcoscenici importanti nella scorsa stagione da Zdenek Zeman a Pescara.