‘Cucuzze, laurieddhi, macare e…’. All’Abbazia di Cerrate tre giorni dedicati ai bimbi

In occasione della notte più “spaventosa” dell’anno, l’Abbazia di Cerrate dedica tre giornate a racconti fantastici, insoliti e curiosi, legati alla storia del Salento e ancora vivi nell’immaginario popolare.

Domenica 27 ottobre, venerdì 1 novembre e domenica 3 Novembre 2024, in programma, un percorso per grandi e bambini che abbraccia la storia millenaria di Cerrate, dall’Abbazia alla masseria e a seguire un laboratorio dedicato alla “Cucuzza” (zucchina) salentina: giocando con la propria fantasia, ogni bambino potrà decorare il proprio ortaggio, raccolto direttamente nel giardino di Cerrate e assistere a una lettura animata di un “cantastorie” sulla tradizione popolare contadina, con immagini che scorrono all’interno di un “piccolo teatrino”.

Il laboratorio è in collaborazione con l’Ass. culturale LedA.

Per il pranzo si potrà prenotare un tipico cestino con prodotti tipici salentini, con dolce a base di zucca. (prenotazione entro due giorni prima dell’evento).



Per partecipare al laboratorio i bambini che hanno meno di 5 anni dovranno essere accompagnati da un genitore.

Il laboratorio e la visita guidata sono fino ad esaurimento posti; si suggerisce di fare l’acquisto online.

Iscritti FAI bambino (valido per figlio/i iscritto/i FAI e dal 2° figlio non iscritto FAI): € 11,00

Intero bambino (valido per il 1° figlio. A partire dal 2° figlio, selezionare il biglietto iscritto FAI): € 15,00,