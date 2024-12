Santa Cesarea aderisce al circuito della Via Francigena e si consacra capitale del turismo

Il 2024 sarà ricordato come l’anno del turismo nuovo lungo la costa del Sud, un anno che non finisce con l’estate.

Il Comune di Santa Cesarea Terme, guidato dal sindaco Pasquale Bleve, aderisce al prestigioso circuito delle vie Francigene che si inserisce in un più vasto orizzonte di promozione culturale del territorio.

“Questo progetto, che ho avuto l’onore di portare avanti – commenta il consigliere delegato a Turismo e Cultura Fabio De Paolis – rappresenta il compimento di un impegno preso in campagna elettorale, oggi divenuto realtà.

L’adesione al circuito delle Vie Francigene, in particolare della frazione di Vitigliano, è un’opportunità straordinaria per il nostro territorio. Non solo ci inserisce in una rete internazionale di cammini culturali e spirituali, ma apre le porte a un turismo esperienziale in forte crescita. Si tratta dunque di un segmento capace di generare ricadute economiche significative, incentivando attività legate all’accoglienza, all’enogastronomia e alla valorizzazione del patrimonio locale.

Vitigliano, con il suo fascino autentico e la sua storia, diventa un punto strategico per i pellegrini e i camminatori che attraversano il Salento. È un’occasione per far scoprire le bellezze naturali e culturali di Santa Cesarea Terme, contribuendo a rafforzare la nostra identità e a promuovere uno sviluppo turistico sostenibile”.