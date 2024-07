Santa Cesarea: trend in risalita e bando internazionale per il rilancio della Società Terme S.p.a.

Era una notizia molto attesa, e l’esito dell’incontro svoltosi il 12 luglio 2024 presso la sede delle Terme di Santa Cesarea non ha deluso le aspettative. È infatti già tracciata la strada intrapresa assieme da Comune di Santa Cesarea Terme e Regione Puglia, che porterà a breve alla pubblicazione del bando internazionale per l’assegnazione della gestione pluriennale della società. In base all’accordo, il patrimonio sarà interamente rilevato dal Comune, che manterrà così la proprietà pubblica. La gestione sarà assegnata a realtà imprenditoriali di spicco del settore turistico-termale per sessanta anni.

“C’è soddisfazione – dichiara il Sindaco di Santa Cesarea Terme, Pasquale Bleve – per un risultato che non esito a definire storico per il futuro della nostra città. È il frutto di anni di lavoro, incontri, valutazioni, che ci porta finalmente verso la tanto auspicata pubblicazione del bando di gara, attraverso il quale saranno individuate realtà imprenditoriali capaci di rilanciare come merita il settore termale e turistico sul nostro territorio”.

Durante l’incontro della scorsa settimana, sono inoltre stati comunicati i dati relativi al bilancio dello scorso anno della società Terme, chiuso con una perdita di circa 100mila euro (la più contenuta degli ultimi cinque anni), con una tendenza economica del settore in risalita dal punto di vista economico che fa ben sperare per il futuro.

Buone notizie anche per i dipendenti in attesa di ricevere gli emolumenti per alcune mensilità arretrate: gli stessi saranno saldati al più presto, come comunicato dal presidente delle Terme di Santa Cesarea, Adriano Bono.

“Non possiamo che essere grati ai lavoratori per quanto fatto nonostante la situazione di disagio, che ha permesso di garantire il regolare svolgimento dei lavori e l’erogazione delle prestazioni ai turisti e avventori della zona. E oggi siamo felici di poterli rassicurare guardando con cauto ottimismo al futuro – ha dichiarato al riguardo il Sindaco di Santa Cesarea Terme”.

Proprio nelle scorse settimane, la località pugliese è balzata agli onori della cronaca nazionale per essere stata indicata dal Ministero del Turismo come tra le città termali più in voga in tutta Italia, al terzo posto per numero di prenotazioni alle porte dell’estate. Il settore termale risulta in sorprendente e costante crescita nel nostro Paese, con un forte incremento di domanda di soggiorni, benessere e relax da parte di turisti stranieri.

“Santa Cesarea Terme – continua il sindaco Bleve – merita di essere riconosciuta e considerata come una realtà turistica di prima classe. E a tal proposito siamo convinti e fiduciosi che il rilancio del settore termale porterà enormi benefici all’intero territorio ed a tutte le realtà che vi operano, potendo allo stesso tempo attrarre nuovi investitori. Lo dobbiamo ai nostri figli e alle future generazioni, a cui ci auguriamo di lasciare in eredità una terra prospera e ricca di opportunità.

C’è ancora tanto da fare per valorizzare sempre più la nostra Santa Cesarea Terme – conclude – ma oggi voglio esprimere enorme soddisfazione per questo risultato e ringraziare personalmente tutti coloro che si sono impegnati per raggiungerlo”.