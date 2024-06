Il G7 spinge la Puglia. Boom di prenotazioni per luglio e agosto

E adesso tutti vogliono dormire dove ha dormito Biden e mangiare come hanno fatto i grandi del mondo nei giorni scorsi in provincia di Brindisi. La Puglia dopo essere stata il centro del mondo dal 13 al 15 giugno lo sarà ancora per tutta l’estate grazie ai risultati prodotti dal vertice internazionale in termini di promozione e pubblicità.

Il servizio reso dal Governo italiano al turismo pugliese è stato straordinario ed efficacissimo e produrrà effetti a lungo termine che si stanno già dimostrando decisivi per l’industria dell’accoglienza.

Valle d’Itria e Salento sono le mete più gettonate, e il mare il principale requisito di qualità e la garanzia di successo, se è vero, come ha dimostrato un recente studio, che i mari italiani sono i più puliti d’Europa.

E allora sì che la stagione estiva può essere bella, soprattutto se tra i clienti ci sono gli stranieri che notoriamente sono quelli che viaggiano di più e meglio, spendendo in maniera sempre adeguata e rispondente all’offerta.