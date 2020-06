“Visit Melendugno, il tuo spazio naturale”. Al via la nuova campagna di promozione turistica

L’estate 2020 si presenta diversa dalle altre, una stagione che fa i conti con le esigenze mutate di cittadini e soprattutto turisti, con desideri nati in un periodo difficile che oggi si tramutano in voglia di spazio, natura, aria aperta, libertà e sicurezza.

Per questi motivi il Comune di Melendugno dopo aver lanciato lo scorso febbraio il video promozionale alla Bit di Milano, alla luce dei recenti e importanti avvenimenti, ora dà il via a una nuova campagna di promozione turistica che basa sullo “spazio” e sulla “natura” il suo messaggio: “Visit Melendugno, il tuo spazio naturale”.

Il claim, scelto insieme alle strutture ricettive del comune salentino e delle sue marine, risponde alle nuove parole chiave di cui il turista è in cerca quando sceglie la sua destinazione.

«Spazio» è proprio quello che è mancato a moltissime persone in questo lungo periodo, inoltre questo concetto mira a disinnescare le paure del turista di trovare affollamento e assembramenti nel nostro territorio, tranquillizzandolo dinanzi alle tante possibilità di svago presenti sul territorio e per le quali non occorre necessariamente essere in molti; «naturale», invece, è un concetto scelto nelle sue due accezioni principali, da un lato indissolubilmente legato al patrimonio paesaggistico, non solo mare, ma anche campagne, costa, uliveti, borghi e così via, dall’altro in qualità di avverbio per evidenziare come sia una scelta ovvia venire in vacanza nelle marine melendugnesi, quest’anno Bandiera Blu.

Così, attraverso le immagini più rappresentative del territorio, Visit Melendugno invita il turista ad immergersi in un luogo dalle mille sfaccettature che vanno dal mare, meraviglioso e cristallino, ai borghi autentici e preziosi, dalle campagne ricche di ulivi e percorsi alla scoperta del mondo rurale alle antiche tradizioni e mestieri: natura, archeologia, paesaggio, mare, borghi, monumenti, escursioni. La scelta è vasta ed è naturale.

“In bici, tra le masserie, le aree archeologiche, i castelli e frantoi ipogei, i borghi con le case a corte, il vasto parco fatto di pietra e verde, muretti a secco e uliveti, i 17 km di costa, in cui si aprono spiagge meravigliose ma anche calette seminascoste, con grotte e faraglioni da leggenda. E poi a scoprire i nostri prodotti di qualità: olio e miele. Cercheremo di mettere tutto il nostro spazio naturale a disposizione degli ospiti, che si potranno muovere in libertà e sicurezza, per trascorrere un’esperienza unica che lascerà sicuramente un segno positivo”, ha dichiarato il sindaco Marco Potì.

Lunedì 8 giugno sarà la volta del lancio del nuovo sito www.visitmelendugno.it: sulla nuova piattaforma tante nuove funzionalità, possibilità per il turista di scoprire pacchetti, luoghi, cose da fare a Melendugno, Borgagne e relative marine.