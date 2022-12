L’arte della cartapesta, a Natale anche Lecce ha la sua ‘piccola’ San Gregorio Armeno

Solo due gli ingredienti per realizzare la cartapesta, fogli di giornale o vecchi stracci e colla vinilica, ma senza dimenticare un terzo e altrettanto indispensabile elemento, quello della fantasia che, insieme a materiali poveri e facilmente reperibili, ha reso l’arte della cartapesta un’attività deliziosa e accogliente che, soprattutto nel periodo natalizio, mette tutti d’accordo.

Ed è così che la città di Lecce, già dal XII secolo, inizia ad ospitare la maestria della cartapesta in quello che è un fenomeno unico in Puglia e dove per il moltiplicarsi di Chiese e monumenti gli artigiani leccesi, non potendo disporre di materiali pregiati, trovarono proprio nella cartapesta la possibilità di realizzare una miriade di lavori sacri che richiamavano al culto i fedeli e di fatto ‘la plastificazione’ della carta, più del legno, si modellava al disegno dell’ideatore interpretandone i sentimenti.

Oggi la produzione della cartapesta, che in provincia di Lecce è concentrata soprattutto nel capoluogo, costituisce senza dubbio il risultato di una lavorazione artigianale molto vicina alla pura espressione dell’arte e lo splendido barocco Leccese delle Chiese, dei conventi, dei balconi e delle balaustre esprime un linguaggio unico del suo genere, in quello che è un materiale umile che è diventato man mano sempre più prezioso.

Intanto Natale si avvicina e i tanti personaggi dei presepi prendono vita proprio grazie a questa forma d’arte insolita, unica e graditissima ai molti, dove visitare un laboratorio di cartapesta diventa un racconto inconsueto e fantasioso che scalda il cuore tra il ricordo della tradizione e un’attività che si è affermata in maniera sempre più diffusa.

Sono almeno tre, infatti, i negozi che a Lecce vendono al pubblico oggetti di vario genere realizzati con la cartapesta, tanti i laboratori artigianali e non da meno chi sceglie di realizzare questi deliziosi lavoretti a casa, tra l’entusiasmo dei bambini e soprattutto quello degli adulti, dando vita così a tradizione ma anche ad innovazione, a fantasia, bellezza e atmosfera, in quello che diventa uno scenario magico, tipico del nostro territorio e profondamente coinvolgente.