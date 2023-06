L’estate nel Salento è Utopia. Grande festa sulla regina dei mari

Anche quest’anno, nell’ultima domenica di giugno, va in scena Utopia, in un grande evento fatto di gastronomia, musica, talent e tanto altro. Con oltre 70 ospiti a bordo, la lussuosa imbarcazione ha fatto da palcoscenico all’elezione di Miss Utopia, con 10 splendide modelle che per la sezione moda mare si sono alternate in una passerella suggestiva tutt’attorno all’imbarcazione, accuratamente valutate da una giuria selezionata, composta da autorevoli esponenti del panorama culturale, economico e delle professioni. Alla fine ad aggiudicarsi la fascia di Miss Utopia 2023 è stata la salentina Raffaella Ligorio, giovane bellezza tipicamente mediterranea.

A chiudere la giornata grande musica, dalle sonorità anni 80 e 90, con vecchi successi della musica leggera italiana o pop international, al divertentismo con dj e vocalist.

Gastronomia e food non potevano mancare per allietare l’intera durata della traversata animata da personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo.

Per chiudere poi con un momento di premiazione di imprenditori coraggiosi, come Giampiero Martella e Salvatore D’Amilo, proprietari di Utopia.

Il catamarano lungo 18 metri ha una portata massima di 120 persone ed in pochi minuti si può trasformare da nave passeggeri a ristorante galleggiante, o addirittura a yacht per pochi esclusivi ospiti, attrezzato per cerimonie a bordo di ogni genere; come feste (addio al nubilato, addio al celibato, compleanno, festa di laurea, anniversari, cerimonie etc.), cene in barca (anche cene romantiche), formazione, workshop, congressi, meeting e convegni.