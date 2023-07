‘Che bella scoperta’, guida al Salento per un turismo delle emozioni e delle esperienze

È dedicata al Salento la prima uscita della guida ‘Che Bella Scoperta!’, una collana editoriale che nasce con l’obiettivo di raccontare i territori in maniera organica e innovativa per trasformare una semplice vacanza in un’ esperienza indimenticabile.

Luoghi, tradizioni, enogastronomia ed emozioni. Tutto raccontato da una voce che, lungi dall’essere fuori campo, tiene molto a scendere in campo e dispiegarsi tra mare ed entroterra, una voce che trasforma la passione partecipata in parola, una voce che è la voce di Romualdo Mazzocco, professore della Luiss che ha piegato il marketing territoriale alla narrazione emozionale.

Come detto, la prima edizione è dedicata al Salento, una delle mete privilegiate dell’estate degli ultimi anni. Ma presto sarà raggiunta da altre importanti destinazioni italiane (in primis, le Marche e Bergamo, capitale italiana della Cultura 2023) e, in un futuro non troppo lontano, si interesserà di realtà straniere.

Non stiamo parlando di semplici guide turistiche, ma di modelli di narrazione del territorio (la quantità – e soprattutto la qualità – del racconto è incompatibile con le poche righe di una guida) che coinvolgono – oltre all’elemento turistico, riassunto nei Luoghi – anche l’Agricoltura, per la parte di enogastronomia (Delizie), la Cultura, per la parte di Tradizioni e leggende, ma anche per i Musei meglio se sconosciuti, e le Attività produttive, collegate all’artigianato e ai manufatti in genere (sempre Tradizioni).

Si tratta di informazioni da consultare prima, durante e dopo la visita in Salento, al fine di conoscere la vera anima di un territorio complesso e non la sua copertina patinata.

(Foto di copertina di Jvan Giannone)