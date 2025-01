“Affitti brevi e locazioni turistiche. Come allinearsi alle nuove regole”, un convegno a Corsano

Venerdì 24 gennaio, alle ore 18:00, si terrà un incontro dedicato al settore turistico degli affitti brevi presso la sala consiliare del Comune di Corsano.

Il convegno dal titolo “Affitti brevi e locazioni turistiche. Come allinearsi alle nuove regole” è organizzato dall’Amministrazione Comunale e mira a riunire operatori del settore, amministratori locali e cittadini per discutere sulle opportunità e le sfide legate agli affitti brevi ed alle locazioni turistiche in generale.

Esperti del settore discuteranno delle normative introdotte recentemente e condivideranno le loro esperienze e le best practices.

“Abbiamo voluto coinvolgere le istituzioni di riferimento e gli esperti del settore per rispondere alle tante domande che gli operatori turistici si pongono con l’introduzione delle novità legislative” – commenta Luciana Biasco, Consigliera con delega al Turismo, “L’incontro avrà un approccio pratico alla tematica ed è rivolto a proprietari, operatori turistici e professionisti”.

La tavola rotonda, introdotta dai saluti del Vicesindaco di Corsano, Francesco Caracciolo, dal Presidente della Camera di Commercio Lecce, Mario Vadrucci e dal Presidente dell’Unione dei Comuni “Terra di Leuca”, Gabriele Abaterusso, vedrà la partecipazione di Stefania Mandurino (Imprenditrice turistica e componente Consiglio Generale Federturismo), Eleonora Remolo (Ceo e fondatore di Remolo Maisons – property manager), Salvatore Stifani (Ingegnere Civile e Ambientale), Antonio Russo (dottore commercialista ed esperto contabile) e Diego Trane (Ceo e fondatore Agenzia immobiliare Love Sud).

“Siamo entusiasti di aver organizzato questo incontro”, afferma Francesco Caracciolo, Vicensindaco di Corsano,“Il turismo rappresenta un settore fondamentale per il nostro territorio e Corsano, con le sue numerose abitazioni disponibili, si trova al centro dell’accoglienza turistica. Crediamo che un dialogo aperto tra tutti gli attori coinvolti possa portare ad una maggiore preparazione per garantire il rispetto delle regole, la tutela di chi affitta e il benessere degli ospiti”.

L’incontro è patrocinato dalla Camera di Commercio di Lecce e dell’Unione dei Comuni “Terra di Leuca”.