Palazzo Scarciglia, pubblico e privato si interrogano sul futuro del turismo salentino

‘Il ruolo dell’imprenditore nella creazione di nuovi modelli di sviluppo turistico’, è il titolo dell’incontro dibattito andato in scena l’altra sera a Lecce nella chiesa di Sant’Elisabetta.

Un tema centrale soprattutto alla luce delle significative affermazioni in termini di presenze e arrivi della stagione turistica 2024.

Nel prestigioso contenitore culturale di Corso Libertini, tecnici, esperti e autorità istituzionali si sono confrontati rispondendo alle provocazioni di Marco Renna.

All’evento, organizzato da The Network, rete libera di imprenditori di successo, hanno preso parte l’arcivescovo metropolita di Lecce Michele Seccia, il vice sindaco di Lecce e assessore ai Lavori Pubblici Roberto Giordano Anguilla, l’architetto Alfredo Foresta, noto urbanista, il coordinatore di The Network Leonardo Lanzilao, esperto di marketing territoriale, e l’imprenditore alberghiero Fernando Nazaro che è stato premiato per la sua incessante attività di promozione dell’immagine del territorio.

Nazaro nel suo applauditissimo intervento ha ricordato che a questo territorio manca una cabina di regia, e manca soprattutto un nuovo modello di sviluppo che non sia più quello degli slogan “terra dei due mari” “Salento d’amare” o “Salento aperto tutto l’anno”.

‘La strada non è in salita perché il Salento ha mostrato trend di crescita nonostante i modelli di sviluppo siano ormai fermi a quelli delineati all’inizio degli anni 2000, ecco perché, afferma Nazaro, dobbiamo essere in grado di proporre nuove opportunità per tutto il territorio, con nuove politiche di accoglienza turistica e di offerta culturale, anche grazie al modello delineato dalla Chiesa di Lecce, avanguardia delle politiche di turismo religioso a livello regionale, e grazie al prezioso contributo della rete The Network’.

Determinante il ruolo dei sindaci e delle pubbliche amministrazioni. All’evento sono intervenuti il sindaco di San Cesario Giuseppe Distante, il vice sindaco Elisa Rizzello, il sindaco di Cursi William Santoro, quello di Poggiardo Antonio Ciriolo, e il sindaco di Caprarica Paolo Greco.