Gallipoli saluta la Emerald Azzurra, la nave da crociera extra lusso fa tappa in Salento

Dopo oltre un mese di viaggio, la famosa Emerald Azzurra ha fatto tappa anche in Salento. Il gioiello della Emerald Cruise, infatti, ha salutato il Salento, inserito tra le tante tappe che la nave da crociera ha toccato durante gli scorsi giorni di navigazione.

La nave, che per ora ha una capienza massima di cento passeggeri, ha inaugurato una nuova era di viaggi super lusso ed è un motivo di vanto per l’Italia il fatto che la compagnia ha deciso di inserire l’Italia e il Salento nella rotta di navigazione della Emerald Azzurra. Punto di origine del viaggio della nave da crociera è stata Aqaba in Giordania, lo scorso 8 marzo, da cui il viaggio è continuato attraverso il Mar Rosso, fino a passare il Canale di Suez.

Arrivata nel Mediterraneo, poi, la nave ha proseguito costeggiando l’Adriatico, con uno sbarco a Venezia. Non è da sottovalutare l’inclusione del Salento, con una fermata a Gallipoli, tra le tappe previste per la nave da crociera, dato che la penisola salentina si propone sempre più come “terra di turismo”.

Grande soddisfazione di Glen Moroney, presidente di Scenic Group, di cui fanno parte Emerald Cruise e Scenic Luxury Cruise & Tour, dichiarando che questo progetto “supererà sicuramente ogni aspettativa”. E così sicuramente è stato, poiché sono previste altre tappe per il tour che già, secondo quanto attestato sul sito ticket crociere.it, vanta il tutto esaurito e molte tratte sono già sold-out.

Per maggiori dettagli visitare il sito: ticket crociere.it