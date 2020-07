Bucatini alle cozze con crema di peperoni, un primo piatto ‘alternativo’

I bucatini alle cozze con salsa di peperoni sono un primo piatto particolare, dove il profumo di mare incontra il sapore dolce e delicato di uno degli ortaggi più ‘amati’ della cucina mediterranea. Da provare quando si cerca qualcosa di buono per stupire gli ospiti a cena o si vuole portare in tavola un piatto fresco, leggero e veloce da preparare. Per la decorazione finale procuratevi un bel mazzetto di erbe che regaleranno un tocco in più a questa alternativa ai classici spaghetti con le cozze. I più audaci potranno aggiungere un pizzico di peperoncino piccanti agli ingredienti che renderà questo piatto ancor più interessante.

La ricetta dei bucatini, cozze e crema di peperoni

I bucatini alle cozze con crema di peperoni sono una delizia per il palato, ma anche per gli occhi. Il piatto sarà colorato e prepararlo è davvero semplice. Bastano pochi ingredienti, purché siano di freschi e di qualità.

Ingredienti

350 gr di bucatini

1 kg di cozze già pulite

500 gr di pomodorini a grappolo

2 peperoni rossi carnosi

aglio fresco

un mazzetto di prezzemolo e basilico

olio extravergine d’oliva

sale.

Procedimento: