Cheesecake ai frutti di bosco con un ingrediente particolare: la Philadelphia

La cheesecake – una torta semplice e raffinata, composta da una base croccante e una farcitura morbida – ha ormai conquistato anche l’Italia grazie alle mille varianti che si possono creare di questo dolce semplice, raffinato e adatto a tutti i gusti. Un ingrediente, in particolare, ha conquistato più palati: la Philadelphia. Grazie ad una campagna di comunicazione pensata ad hoc, negli ultimi anni si è capito che con questo ‘prezioso’ formaggio fresco spalmabile in vaschetta si poteva dare spazio alla creatività, anche tra i fornelli. Insomma, non era adatto solo per uno spuntino, spalmato sui cracker o sul pane, ma era un ingrediente immancabile (ed insostituibile) sulle tavole anzi nel frigo degli italiani, con cui dar vita ad una infinità di ricette: dal primo al dolce.

Con gli anni la versione classica è stata arricchita da altre varianti: come Philadelphia Fantasie dove al sapore autentico del prodotto originale si unisce il piacere irresistibile dei gusti Erbe, Olive, Salmone. Ed ancora la versione light o quella Yo preparato con yogurt parzialmente scremato e Balance, arricchito in calcio e con un ridotto apporto di grassi.

La ricetta della cheesecake ai frutti di bosco e Philadelphia

Preparare in casa la cheesecake ai frutti di bosco è davvero semplice. Bisogna però ‘calcolare’ il tempo necessario di riposo in frigo, quindi se vi serve per un pranzo speciale o con gli amici meglio prepararla la sera prima.

Ingredienti (8 persone)

180 g di biscotti al cioccolato

100 g di burro

500 g di Philadelphia classico in vaschetta

200 ml di panna fresca da montare;

120 g di zucchero a velo

10 g di colla di pesce

1 limone;

1 bacello di vaniglia

200 g di lamponi

1 cucchiaio di zucchero a velo

200 g di frutti di bosco misti.

Procedimento