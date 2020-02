Frittelle ripiene di crema pasticcera, un dolce di Carnevale per i palati più golosi

Carnevale con i suoi coriandoli colorati, le maschere e gli scherzi è il periodo più ‘divertente’ dell’anno. Quello in cui gli eccessi sono concessi, anche se riguardano la ‘gola’. Non a caso, sulle tavole non possono mancare le chiacchiere (leggi come prepararle cliccando qui), le castagnole e le frittelle ripiene di crema pasticcera, dolci che in passato si consumavano soprattutto martedì grasso.

La ricetta delle frittelle di carnevale

Queste piccole pepite, soffici e golose, nascondono un cuore morbido di crema pasticcera che conquisterà tutti, grandi e bambini. Prepararle in casa è davvero semplice: non occorrono troppi ingredienti, né abilità particolari. Anche se, come ogni ‘tradizione’ che si rispetti non c’è una ricetta originale, ma tante versioni diverse. Ognuna ha il suo piccolo ‘segreto’. Ecco la nostra.

Ingredienti

400 gr di farina

2 uova

1 bustina di lievito per dolci

1 pizzico di sale

60 gr di burro

60 gr di zucchero

scorza di 1 limone

150 ml di latte

250 gr di crema pasticcera

olio per la frittura

zucchero a velo per decorare.

Procedimento

Preparate la crema pasticcera e lasciatela riposare in frigo. In un pentolino fate riscaldare il latte senza farlo bollire. Aggiungete il burro, lo zucchero e mescolate. Quando il latte comincia a bollire, toglietelo dal fuoco. Aggiungete il sale e la scorsa grattugiata di un limone e mescolate. Aggiungete al composto così ottenuto la farina setacciata e continuate a mescolare fino ad ottenere un impasto compatto. Versate il composto in una ciotola più grande e iniziate a incorporare le uova, una alla volta, lavorando bene l’impasto. Per ultimo aggiungete la bustina di lievito e mescolate. Lasciate riposare l’impasto per 10 minuti Intanto in una pentola versate l’olio di semi e fate riscaldare sul fuoco. Con due cucchiai formate delle piccole palline di impasto e quando l’olio è pronto per la frittura versatele facendo attenzione agli schizzi di olio bollente. Fate cuocere per 4-5 minuti e poi girate le frittelle dall’altro lato. Scolatele quando saranno ben dorate e lasciatele su carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso. Lasciate raffreddare leggermente le frittelle e, a frittura ultimata, potete iniziare a farcirle. Mettete la crema pasticcera in una tasca per dolci, o sac a poche, e una ad una riempite le frittelle. Disponete le frittelle su un vassoio e cospargetele di zucchero a velo.

I più golosi possono sostituire la crema pasticcera con la crema di nocciole.