Gelato al cioccolato fondente, un peccato di gola in formato cucchiaino

Il gelato al cioccolato fondente…fatto in casa è uno di quei dolci che non dovrebbero mancare mai in freezer per quando si ha voglia di qualcosa di buono. Goloso e “cioccolatoso” è un vero e proprio peccato di gola da concedersi sempre, non solo nelle torride e afose giornate estive.

È facile da preparare in casa e bastano pochi ingredienti per avere un dessert di ottima qualità, un “classico” che piace davvero a tutti.

La ricetta del gelato al cioccolato

Sul web, esistono svariate ricette per preparare il gelato al cioccolato fondente: con o senza gelatiera, con il cacao, con le uova o solo con i tuorli. Ognuno ha il suo “metodo” per preparare questa delizia che può essere arricchita e personalizzata con un po’ di fantasia. Si può usare il cioccolato aromatizzati (arancia e peperoncino), mandorle, noci, pinoli. Basta trovare il giusto equilibrio.

Ingredienti (4 persone)

250 g di latte parzialmente scremato

250 g di panna fresca non zuccherata

40 g di fruttosio

150 g di cioccolato fondente (oppure 30 g di cacao amaro in polvere)

1 cucchiaio di maizena

1 bustina di vanillina

1 pizzico di sale.

Procedimento:

Per realizzare questa ricetta ci si può avvalere del Bimby, ma si può anche fare con il classico robot da cucina.

Con il Bimby: inserire nel boccale latte, fruttosio e il sale e amalgamare 2 minuti a velocità 4. Fondere i cubetti di cioccolato a bagnomaria (o al microonde). Unire il cioccolato fuso (o il cacao in polvere) e amalgamare: 2 minuti a vel. 4;

Unire la maizena e la vanillina cuocere il tutto 5 minuti, 80 C, velocità 4. Senza il Bimby: unire tutti gli ingredienti, panna esclusa, in una pentola e far addensare il composto a fiamma dolcissima, sempre mescolando (come per fare una crema non molto densa); Lasciar raffreddare (per velocizzare si può mettere a “bagnomaria” in una coppa di acqua fredda). Nel frattempo montare la panna, poi quando il composto si sarà raffreddato incorporare il tutto e amalgamare bene. Riporre tutto in frigorifero per mezza giornata, poi versare il composto in un contenitore con chiusura ermetica e riporre in congelatore: qui inizia il vero impegno per rendere il vostro gelato cremoso e vellutato.

Ecco come fare: si deve estrarre il composto dal congelatore ogni 1:30h – 2h e mescolare con una frusta, poi si deve richiudere e riporre in frigo. La prima volta noterete un bordo più duro e un nucleo più liquido (se il contenitore è circolare). Questo procedimento andrà ripetuto dalle 2 alle 4 volte, dipende dalla potenza del vostro congelatore, vi renderete conto che il gelato è pronto quando l’intero composto avrà la stessa consistenza, tipica del gelato.

Potete guarnire il vostro buonissimo gelato artigianale al cioccolato fondente con fragoline e/o frutti di bosco o a piacere con cialde o waffle.

Buon appetito!