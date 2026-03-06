Le Giornate delle Donne del Vino 2026, in Puglia sei eventi tra degustazioni, incontri e cultura del territorio

In occasione dell’8 marzo tornano per l’undicesimo anno consecutivo Le Giornate delle Donne del Vino, l’iniziativa nazionale promossa dall’Associazione che riunisce produttrici, imprenditrici, enologhe, sommelier e professioniste del settore vitivinicolo italiano.

In tutta Italia, le socie delle delegazioni regionali organizzano degustazioni, incontri, tavole rotonde ed eventi dedicati alla cultura del vino e alla valorizzazione del territorio. Il filo conduttore degli eventi diffusi è il tema scelto per il 2026 è “Donne, Vino, Cibo”, che vuole mettere al centro il rapporto tra alimentazione, identità culturale e sostenibilità.

In un momento storico attraversato da nuove tensioni internazionali e da conflitti che riportano al centro il tema della sicurezza, dell’accesso alle risorse e della dignità delle persone, parlare di cibo assume un significato che va oltre la dimensione gastronomica. Il cibo oggi è nutrimento, diritto e sopravvivenza: un equilibrio fragile tra territori, economie e comunità che richiama a una responsabilità condivisa.

In Puglia il calendario delle Giornate delle Donne del Vino 2026 propone sei appuntamenti tra degustazioni, incontri culturali, momenti dedicati al benessere e percorsi gastronomici che valorizzano vitigni autoctoni e prodotti tipici regionali.

Il calendario degli eventi in Puglia

7 marzo 2026 – Margherita di Savoia (BT)

Ore 20.30 – Ristorante Riontino

Cena degustazione con i prodotti tipici del territorio, in abbinamento a sei vini delle Donne del Vino Puglia.

Ingresso a pagamento su prenotazione (info: 0883 651091)

socia: Rachele Riontino

15 marzo 2026 – Taranto

Cantina Vetrere – due sessioni alle ore 11.30 e 16.30

Una giornata dedicata al benessere, al movimento e alla convivialità con attività all’aria aperta, momenti di approfondimento sulla sostenibilità e degustazioni di vini del territorio.

Ingresso a pagamento su prenotazione. Socia: Francesca Bruni.

20 marzo 2026 – Manduria (TA)

Ore 10.30 – Produttori di Manduria

Talk “Donne, Vino, Cibo: Saperi e Narrazioni”.

Un incontro dedicato al valore culturale del cibo e del vino nella tradizione locale, seguito da degustazione dei vini delle Donne del Vino Puglia in abbinamento a piatti tipici locali.

Ingresso libero.

Socia: Anna Gennari

21 marzo 2026 – Ostuni (BR)

Ore 20.00 – Masseria Le Carrube

Dinner class “Vitigni autoctoni e orti d’antica memoria”

Otto vini delle Donne del Vino Puglia abbinati a quattro piatti della cucina vegetariana dello chef resident in un percorso tra tradizione agricola e interpretazione contemporanea.

Ingresso a pagamento su prenotazione (tel. 0831 342595 – [email protected])

Socia: Marianna Cardone

22 marzo 2026 – Torremaggiore (FG)

Ore 10.30 – Cantine Sacco Vignaioli Apuli

Sessione di biodanza nel giardino della cantina e degustazione di prodotti tipici della tradizione locale in abbinamento ai vini bianchi e rosati delle Donne del Vino Puglia.

Info e prenotazioni: 346 9506402 – [email protected]

Socia: Elisabetta Capobianco

27 marzo 2026 – Cerignola (FG)

Ore 20.30 – Alchimia Cucina & Vino

Cena degustazione dedicata al grano arso, prodotto tipico del territorio cerignolano reinterpretato dallo chef in tre portate diverse; in abbinamento i vini delle Donne del Vino Puglia.

Ingresso a pagamento su prenotazione (tel. 0885 603941)

Socia: Michela Manduano

Con questo calendario di eventi, le Donne del Vino Puglia promuovono la cultura enologica regionale, la biodiversità dei vitigni autoctoni e il valore delle tradizioni gastronomiche locali, rafforzando il ruolo delle donne nella filiera vitivinicola e nel racconto dei territori