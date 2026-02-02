Donne del Vino-Delegazione di Puglia, Renata Garofano confermata Delegata Regionale

Continuità, competenza e rappresentanza territoriale segnano il nuovo corso delle Donne del Vino – Delegazione Puglia, che confermano Renata Garofano nel ruolo di delegata regionale per il secondo mandato consecutivo. Produttrice vitivinicola e titolare delle Cantine Garofano di Copertino, Garofano guiderà una delegazione composta da 70 socie, espressione qualificata dell’intera filiera vitivinicola pugliese.

Al suo fianco, in qualità di vice delegate, riconfermata Anna Gennari, PR Eventi e Hospitality Manager di Produttori di Manduria, e Titti Dell’Erba, sommelier e degustatrice AIS Lecce, figure che rafforzano il dialogo tra produzione, comunicazione e cultura del vino. L’elezione del nuovo direttivo regionale è avvenuta durante l’assemblea delle socie del 30 gennaio, ospitata dalla Cantina Vetrère di Montemesola in provincia di Taranto. Un appuntamento che ha rappresentato anche un momento di riflessione strategica sulle attività future della delegazione.

In ambito nazionale, la Puglia consolida la propria presenza con la riconferma di Marianna Cardone nel Consiglio Nazionale delle Donne del Vino, eletto lo scorso 13 gennaio, anche nella carica di vice presidente nazionale. Il Consiglio ha inoltre confermato Daniela Mastroberardino alla Presidenza nazionale dell’Associazione per il triennio 2026–2028. Imprenditrice vitivinicola e voce autorevole del panorama enologico italiano, Mastroberardino guida l’azienda Terredora Di Paolo, punto di riferimento per la valorizzazione dei vitigni autoctoni dell’Irpinia.

Fondata nel 1988, Le Donne del Vino sono oggi la più grande associazione mondiale di enologia al femminile, con 1.250 socie tra produttrici, ristoratrici, sommelier, enotecarie, giornaliste e professioniste del settore. Il nuovo mandato si apre in un contesto segnato da nuovi stili di consumo, innovazione tecnologica e attenzione alla sostenibilità. Tra i progetti strategici spicca D-Vino, dedicato alla formazione degli studenti degli Istituti Turistici e Alberghieri, per promuovere una cultura del vino consapevole, identitaria e responsabile.