Mousse di yogurt greco con le fragole

Volete un dolce goloso, ma facile da realizzare? Ecco a voi la ricetta della mousse di yogurt greco con fragole, un dessert al cucchiaio fresco, delicato al palato e cremoso. Oltre che buono, questo dolce al bicchiere è anche “scenografico” e può essere preparato in anticipo e servito per concludere una cena d’estate con gli amici. La cosa carina è che può essere decorato con frutta secca, gocce di cioccolato bianco o fondente, caramello o alternato a biscotti e savoiardi proprio come un (finto) tiramisù. Basta un po’ di fantasia, l’ingrediente segreto in cucina.

La ricetta della mousse di yogurt

Le fragole si prestano bene per questo dessert perché conferiscono la giusta dolcezza che va a contrastare il sapore dello yogurt greco che può essere sostituito con lo yogurt bianco naturale. Il consiglio è di evitare di utilizzare quelli alla frutta, troppo “zuccherosi” .

Approfittate di questo periodo dell’anno in cui si trovano le fragole per realizzare i vostri dolci, ma se non avete il tempo di fare un tiramisù o una torta di fragole, la mousse di yougurt è una valida alternativa. Bastano pochi minuti e pochi ingredienti.

Ingredienti

300 gr di fragole

250 gr di yogurt greco

200 gr di panna fresca

2 cucchiai rasi di zucchero a velo

3 cucchiai di zucchero semolato

1 cucchiaio di succo di limone.

Procedimento:

Lavate tutte le fragole e tenetene da parte qualcuna per la decorazione finale. Tagliate tutte le altre fragole a metà o in pezzi più piccoli a seconda delle loro dimensioni. In una pentola d’acciaio mettete lo zucchero, il succo di limone e 3 cucchiai di acqua.

Aggiungete le fragole a pezzetti e lasciate cuocere fino a quando si addensa il liquido. Togliete la padella dal fuoco prima che le fragole inizino a diventare purea. Trasferitele in una ciotola e lasciatele raffreddare rapidamente su un’alta ciotola contenente acqua e ghiaccio. Montate la panna e lasciate da parte. Lavorate lo yogurt con lo zucchero a velo e poi con una spatola incorporate la panna delicatamente dal basso verso l’alto senza smontarla. Prendete dei bicchieri puliti e sul fondo mettete un cucchiaio di questa mousse. Alternate con un cucchiaio di fragole e poi ancora con un cucchiaio di mousse fino al bordo del bicchiere. Decorate con fragole intere o a fettine e servite.

Consigli

Per montare facilmente la panna è necessario che sia molto fresca e molto fredda, deve essere tenuta in frigorifero fino al momento di montarla e, nella stagione calda, è consigliabile tenere per un po’ in frigorifero anche la ciotola e la frusta. Inizialmente deve essere sbattuta lentamente e, quando inizia a ispessirsi, occorre aumentare la velocità, continuando a montare finché non diventa una massa soffice e spumosa.

Per ottenere un effetto più “corposo” si può utilizzare un foglio di gelatina (la colla di pesce precedentemente sciolta dovrà essere versata nella mousse di yogurt e panna, avendo l’accortezza di amargamare bene il composto con una spatola.

Varianti

Chi invece vuole rendere il momento della degustazione ancora più ricco può accompagnare la mousse con biscotti leggeri tipo pavesini o inserirli direttamente nel bicchiere alternandoli agli strati di yogurt e fragole.