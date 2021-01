Non solo chiacchiere, anche le Castagnole rendono il Carnevale più dolce

Non ci sono solo le immancabili chiacchiere a rendere più dolce il periodo più colorato e amato dai bambini. Anche le castagnole sono un “classico” di Carnevale. Bastano pochi ingredienti per ottenere delle golossissime palline fritte e passate nello zucchero, conosciute un po’ in tutta Italia anche se con nomi diversi da regione a regione. Comunque vengano chiamate sono irresistibili, una tira l’altra. Semplici o ripiene di cioccolato o crema, aromatizzate con la cannella o al profumo di arancia e limone, poco importa: conquisteranno tutti.

La ricetta delle castagnole

Come accade spesso, anche per questa delizia per il palato esistono tante preparazioni diverse. Questa è la ricetta classica delle castagnole che potrete personalizzare.

Ingredienti

400 grammi di farina

2 uova

100 ml di latte

100 ml di olio (potese sostituire con il burro

100 grammi di zucchero

scorza di un limone

1 bustina di lievito per dolci

Preparazione

In una terrina mettete le uova, la farina, l’olio, il latte, lo zucchero, la scorza del limone e il lievito. Amalgamate il tutto è formate un panetto consistente. Dividete la palla in più porzioni. Fate dei salsicciotti lunghi non molto spessi e tagliate dei pezzetti che diventeranno le vostre castagnole. In un recipiente fate riscaldare l’olio e immergetevi un po’ di castagnole. Quando saranno dorate, con l’aiuto di una schiumarola, scolate le castagnole e mettetele ad asciugare per un minuto su carta assorbente.

A questo punto potete cospargerle di zucchero o glassarle. In un tegamino mettete il latte e due cucchiai di zucchero e lasciate andare a fuoco lento fino ad ottenere una glassa che andrete a mettere un po’ per volta sulle castagnole che avete cotto, ricordandovi di mescolare ogni volta che ne inserite delle altre. Disponetele su un piatto di portata e a piacere spolverizzate con altro zucchero.

Solitamente vanno mangiate calde…ma anche fredde sono gustose…naturalmente a voi la scelta!!!