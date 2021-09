Ciceri e tria, la pasta e ceci salentina che ha il sapore di casa

La ricetta della pasta e ceci in Salento ha un nome ben preciso: ciceri e tria, un piatto che ha il sapore di casa, di tradizione e di famiglia. Prepararla, in passato, era un vero e proprio rito che andava in scena tra le mura domestiche fin dalle prime ore del mattino. Uno degli “ingredienti” necessari era il tempo, quello da dedicare alla pasta, rigorosamente fatta a mano e ai legumi cotti nell’immancabile pignata, la pentola di terracotta da lasciare accanto al fuoco. Oggi è una pietanza ricercata dagli amanti della cucina locale e dai turisti che vogliono scoprire i segreti del Salento sedendosi a tavola.

A rendere questa minestra unica sono i frizzuli, i ritagli delle tagliatelle fritti nell’olio caldo. Il tocco finale.

Ciceri e tria, la ricetta

Ingredienti semplici, un sapore delicato e un tocco croccante. Ecco come preparare in casa la ciceri e tria, un tripudio si sapori e consistenze diverse da portare in tavola sempre e non solo (o non più) a San Giuseppe, come era tradizione fare.

Ingredienti

Pasta fatta in casa

300 gr di ceci secchi

cipolla

uno spicchio di aglio

aromi vari (rosmarino, alloro)

Preparazione

Preparare la pasta fatta in casa è davvero semplice. Serve solo farina e acqua, ma attenzione. Le tagliatelle devono essere “corpose”. Meglio utilizzare, quindi, un mix tra 00 e grano duro.

Dopo aver fatto riposare i ceci, rigorosamente secchi, in acqua per una notte, si può passare alla cottura. In un tegame capiente, far rosolare nell’olio un po’ di cipolla tritata e uno spicchio d’agio. Togliamo l’aglio e aggiungiamo l’alloro (chi lo desidera anche un po’ di peperoncino). Versiamo i ceci sgocciolati e aggiungiamo l’acqua o il brodo e lasciamo cuocere, a fuoco lento, per circa due ore, aggiungendo poco a poco l’acqua o il brodo, sempre caldi. Aggiungere il sale.

Una volta ultimata la cottura, versare la pasta. Essendo fresca, bastano pochissimi minuti. Aggiungere un po’ di rosmarino (o pepe).

Per i frizzuli, basta friggere in abbondante olio di oliva le tagliatelle. Quando i ritagli saranno ben dorati, scolateli e lasciateli asciugare sulla carta assorbente.

Impiattare, aggiungere la pasta fritta e servire con un giro di olio extravergine di oliva a crudo.

Come sempre, essendo un piatto della tradizione contadina ognuno ha il suo modo per prepararlo. C’è chi non può fare a meno del pomodorino. Chi lessa la pasta in acqua e la aggiunge alla “zuppa” di ceci solo nel piatto. Chi mischia tutto in un soffritto di olio, cipolla e aromi vari.

Consiglio

Potete anche frullare una piccola porzione di ceci e unirla a fine cottura per ottenere una “zuppa” più cremosa.

ph. Alessandro Mauramati