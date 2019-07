Gelato biscotto fatto in casa…senza gelatiera!

Cosa c’è di meglio nei giorni torridi d’estate di un buon… gelato-biscotto fatto in casa? Prepararlo è semplice, bastano pochi ingredienti e gli strumenti che, generalmente, in cucina non mancano mai. Non serve la gelatiera e nemmeno il tanto ‘amato’ Bimby, compagno infallibile per le donne che non amano i fornelli. Si prepara in pochi minuti e, dopo un necessario passaggio in freezer, è pronto da gustare.

I biscotti-gelato sono ideali per la merenda dei bambini, ma anche per i grandi che amano concedersi questi piccoli peccati di gola salutari e genuini. E allora, via con la ricetta, facile e veloce, che renderà felici tutti, ma proprio tutti coloro che desiderano coccolarsi con qualcosa di buono.

La ricetta del gelato-biscotto

Ingredienti

24 biscotti secchi (tipo Rigoli o Oro Saiwa);

250 ml di panna per dolci;

1 cucchiaio di zucchero a velo;

pellicola trasparente o carta forno;

pirofila o vassoio rettangolare con bordi alti;

gocce di cioccolato fondente e granella di nocciole

Procedimento

Montare la panna con lo sbattitore elettrico, aggiungendo lo zucchero a velo. Per chi vuole una versione al ‘cioccolato’ può inserire due/tre cucchiai di cacao-amaro. Rivestire con la pellicola trasparente o la carta forno la pirofila o il vassoio e adagiarvi i biscotti (per i grandi si possono anche inzuppare leggermente nel caffè, nel latte per i bambini); Ricoprire i biscotti con uno strato abbondante di panna e livellare; Cospargere di gocce di cioccolato fondente e ricoprire con un altro strato di biscotti. Chiudere il tutto con pellicola trasparente; Lasciare i biscotti-gelato fatti in casa in freezer per almeno 3 ore; Togliere la pellicola e con un coltello dividere i biscotti. Prima di servirli potete anche passarli nella granella di nocciole (o di pistacchio).

Consigli: potete aggiungere alla panna anche la nutella o cioccolato fuso. Amalgamate il tutto con lo sbattitore e il gelato biscotto sarà ancora più goloso! Per una versione più dark potete usare i biscotti pan di stelle.