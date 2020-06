Melanzane sott’olio, una scorta di bontà per l’inverno

Le melanzane sott’olio sono una deliziosa conserva di verdure home-made che non manca quasi mai nelle dispense salentine. Una scorta di bontà per l’inverno, quando le melanzane, saporite e mature, saranno soltanto un ricordo. Stanno bene praticamente su tutto, servite come contorni, come antipasto casereccio, per accompagnare i crostoni di pane, le bruschette o un tagliere di salumi e formaggi. O ancora come finger-food o per impreziosire le friselle

La ricetta delle melanzane sott’olio, l’estate in un barattolo

Preparare in casa le melanzane sott’olio è davvero semplice, anche se esistono modi differenti, tutti ottimi. Bastano pochi ingredienti per avere questi preziosi barattolini che profumano di ricordi. La ricetta è davvero semplice, la cosa importante è che la melanzana – lunga, viola, tonda, non importa la varietà – sia di buona qualità e fresca al momento dell’acquisto affinchè il suo gusto si conservi buono nel tempo.

Ingredienti

4 Melanzane

olio extravergine d’oliva

sale

aglio

menta

aceto di vino

vasetti di vetro.

Procedimento:

Lavate e asciugate bene le melanzane. Tagliatele a striscioline larghe un centimetro, mettetele in una ciotola e conditele con sale grosso, aglio e menta. Mettete sulle vostre melanzane un piatto capovolto e, su di esso, poggiate un peso che lascerete per almeno 24 ore o tutta la notte. Questo tempo serve a far eliminare l’acqua di vegetazione in eccesso. Passato il tempo di riposo, potete scegliere o sciacquate le melanzane con abbondante acqua e aceto. Strizzatele e inseritele nel vasetto di vetro sterilizzato. O potete bollire le melanzane per 3/4 minuti in acqua e aceto (rapporto 1:1). Scolatele e lasciatele raffreddare. Nel contenitore in cui devono rimanere per la conservazione, le melanzane devono essere messe in modo compatto senza lasciare spazi. Alternate alle melanzane l’olio d’oliva e di tanto in tanto aggiungete qualche fogliettina di menta fresca e ben lavata, l’aglio e il peperoncino. Coprite le melanzane con uno strato di olio finale. Aspettate qualche ora e aggiungete altro olio se necessario. Chiudete ermeticamente il vostro vasetto di vetro. Attenzione al sottovuoto, il tappo non deve fare il cassico click-clack.

Così preparate le melanzane possono già essere consumate dopo un mese, ma ricordate che una volta aperto, il vasetto di vetro, dev’essere conservato in frigorifero. Abbiate cura di ricoprire le vostre melanzane rimaste sempre con uno strato d’olio per poterle conservare al meglio persino per un anno.

Consigli

Solitamente le melanzane così condite tendono ad annerire e a perdere il loro colore naturale. Se utilizzate del succo di limone vedrete che le vostre striscioline di melanzane resteranno bianche, senza che il loro gusto sia alterato.