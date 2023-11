Cosa c’è di più buono di un pasticciotto? Il pasticciotto al cioccolato… forse

Cosa c’è di più buono di un pasticciotto? Semplice il pasticciotto al cioccolato. Il dolce simbolo del Salento non ha più bisogno di presentazioni. È la prima cosa che i turisti in vacanza cercano una volta arrivati e l’ultima che mettono in valigia, come cadeau per amici e parenti. È impossibile descrivere la bontà di questo scrigno di pasta frolla che racchiude un cuore di morbidissima crema pasticcera, uno sfizio da concedersi sempre, a colazione accompagnato da un caffè in ghiaccio con il latte di mandorla o come spuntino. La sua popolarità non ha confini: il dolce tipico salentino, nato quasi per caso, ha conquistato i palati degli ‘stranieri’ sparsi in ogni angolo del mondo. Appena sfornato non ha rivali e c’è anche l’imbarazzo della scelta, dato che sono state create tante varianti diverse di questa antica bontà.

La ricetta del pasticciotto al cioccolato

Anche se è impossibile fare una classifica, i pasticciotti al cioccolato sono senza dubbio una delle varianti più amate. E allora ecco la ricetta per prepararlo in casa.

Ingredienti per la pasta frolla (6-8 persone):

1 uovo

5 tuorli

250 gr di zucchero semolato

200 gr di strutto

600 gr di farina 00

60 gr di cacao amaro

un limone.

Ingredienti per la crema pasticcera al cioccolato (6-8 persone)

500 ml di latte

4 tuorli

125 gr di zucchero

90 gr di farina

vanillina

limone

50 g di cioccolato fondente.

Ingredienti per la decorazione (6-8 persone):

un albume.

Procedimento:

Prepariamo la frolla al cacao: Setacciamo la farina ed il cacao, disponiamola a fontana sulla spianatoia. Aggiungere al centro lo zucchero e lo strutto a temperatura ambiente. Se lo gradite aggiungete un po’ di buccia di limone grattugiata. Unite anche l’uovo ed i tuorli. Amalgamate il tutto molto velocemente. Avvolgete l’impasto in della pellicola trasparente e lasciate riposare in frigo almeno un’ora prima di utilizzarla.

Prepariamo la crema pasticcera al cioccolato: Versiamo il latte in un pentolino con la buccia del limone e la vanillina e facciamo riscaldare. In una terrina unite i tuorli e lo zucchero e montarli fino a renderli spumosi. Aggiungete la farina e miscelate bene. Appena il latte inizierà a bollire unitelo al mix di farina-zucchero ed uova. Mescolate energicamente con una frusta e rimettete sul fuoco. Fate addensare. Quando la crema inizierà a bollire unite il cioccolato fondente in pezzi. Fate sciogliere. Togliete dal fuoco, trasferite la crema in un altro contenitore freddo e coprite con pellicola trasparente. Lasciate raffreddare.

Assembliamo ora i nostri pasticciotti: stendete la frolla e foderate gli stampini. Riempite ogni stampino con una generosa quantità di crema. Ricoprite con altra frolla, eliminate l’impasto in eccesso e sigillate con attenzione i bordi per evitare che il ripieno fuoriesca. Spennellate la superficie con l’albume sbattuto. Adagiate i dolcetti su una placca da forno ed infornate a 180° per circa 30 minuti.

La vera storia del Pasticciotto Obama

Il maestro pasticciere Angelo Bisconti della pasticceria Chéri di Campi Salentina, nel “lontano” 2008 era impegnato in una rivisitazione del tradizionale pasticciotto leccese. Cimentandosi in vari tentativi, una mattina sfornò un pasticciotto con frolla al cacao e ripieno di cioccolato. Era il 5 novembre e proprio quella mattina alla radio davano l’annuncio che MR Obama veniva eletto nuovo presidente degli Stati Uniti… così nasce il pasticciotto Obama!