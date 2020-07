Ricotta fritta, la ricetta della tradizione contadina

I bocconcini di ricotta fritta sono un antipasto semplice e sfizioso, da preparare in un attimo. Croccanti fuori, grazie alla panatura e con un cuore morbido di ricotta che crea un piacevole contrasto, sono una delizia il palato, adatto per ogni occasioni.

La ricetta della ricotta fritta

Bastano pochi e semplici ingredienti per realizzare questo piatto semplica, ma capace di sorprendere. La cosa più importante in questa ricetta è la qualità della ricotta usata. Il segreto è farla sgocciolare bene in modo che non si sbricioli durante la cottura. O lasciarla in frigo uno/due giorni.

Ingredienti (4 persone)

500 gr di ricotta fresca

3 uova

olio extravergine d’oliva

pangrattato

farina

sale.

Procedimento:

Mettete la ricotta fresca in frigorifero per farla indurire. Tolta dal frigo tagliate la ricotta in tanti quadrati dello spessore di 3 cm. In una ciotola sbattete le uova con una forchetta e aggiungete il sale. E preparate farina e pangrattato. Procedete alla panatura della ricotta passando i quadrati prima nella farina, poi nelle uova e infine nel pangrattato. Mettete in una pentola abbondante olio e portatelo a temperatura per la frittura. Mettete la ricotta panata nell’olio bollente e fate friggere per qualche minuto. Girate i quadrati e fate cuocere dall’altro lato. Scolate la ricotta fritta e lasciatela su carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso. Servite la ricotta fritta calda come antipasto.

Consigli: La temperatura dell’olio deve essere sempre alta per una buona frittura, ma fate attenzione a non bruciare la ricotta che invece cuoce in pochi minuti. Potete creare panature originali e saporite “aromatizzando” il pangrattato con paprika per un tocco di piccante, zafferano, menta o timo, origano o salvia per una versione alle erbe.

Variante dolce e golosa

Se volete provare la versione dolce dei bocconcini di ricotta fritta dovrete sbattere le uova con zucchero e scorza di limone grattugiata e seguire lo stesso procedimento. Entrambe le versioni sono molto gustose.