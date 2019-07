Il rustico leccese: lo street food per eccellenza

Delicati, sfiziosi, tutti salentini. Per certi versi unici e con un processo produttivo tramandato di generazione in generazione: sono i rustici leccesi, una valida alternativa per uno snack salato, un aperitivo sfizioso da mangiare ovunque, una festa tra amici.

Realizzarli è semplice soprattutto se ci si avvale di besciamella e pasta sfoglia pronte.

Tuttavia, per nostra esperienza, vi consigliamo di preparare a casa la besciamella in modo da farla della giusta densità; per la sfoglia, invece, se non siete delle abili cuoche, forse è meglio acquistarla pronta.

Vediamo come realizzarli.

Ingredienti per la base (8 persone):

3 rotoli di pasta sfoglia;

1 uovo.

Ingredienti per il ripieno (8 persone):

50 gr di pomodori pelati;

80 gr di mozzarella fior di latte;

olio extravergine di oliva;

sale.

Ingredienti per la besciamella (8 persone):

200 ml di latte;

20 gr di farina;

20 gr di burro;

sale;

pepe;

noce moscata.

Procedimento

Prepariamo la besciamella.

Versate il latte in un tegamino con un pizzico di pepe e di noce moscata e fate riscaldare. Sciogliete il burro in una casseruola antiaderente. Unite la farina setacciata e mescolate energicamente affinché non si formino grumi. Unite quindi il latte, poco alla volta e mescolate. Fate addensare il giusto (fino ad ottenere una crema liscia e densa). Tagliate la mozzarella a dadini e aggiungetela alla besciamella. Fate sciogliere lontano dal fuoco continuando a mescolare.

La preparazione dei rustici

Tagliate il pomodoro in falde e conditelo con un filo di olio ed un pizzico di sale. Ritagliate dalla sfoglia 24 dischi del diametro di 12 cm. Aprite l’uovo in una terrina e sbattetelo leggermente. Predisponete una teglia da forno ricoperta di carta oleata. Adagiate su di esse 8 dischi e spennellateli con poco uovo sbattuto. Ricoprite questi con altri 8 dischi (questo permetterà alla base del rustico di essere più gonfia e di sostenere il ripieno). Adagiate al centro dei dischi un cucchiaio di besciamella e mozzarella ed una falda di pomodoro. Bagnate i bordi liberi con dell’uovo sbattuto e ricoprite con un altro disco. Sigillate bene i bordi in modo da ottenere un bordo di circa un centimetro e mezzo tutto intorno al ripieno (dovrà formarsi come una cupoletta di ripieno). Procedete in questo modo fino ad esaurire tutti gli ingredienti. Spennellate tutti gli 8 rustici con il restante uovo sbattuto. Infornate a 200° per circa 20-25 minuti (la superficie deve risultare dorata). Servire tiepidi.

Come avete avuto modo di notare la ricetta è veramente molto semplice e veloce. Pochi ingredienti per un risultato sempre gradito.

Si tratta di una preparazione versatile ed una valida alternativa alla solita pizza, da mangiare anche in piedi o comodamente seduti sul divano mentre si vede una partita di pallone.

Le sue origini non sono ben note, anche perché i suoi ingredienti non sono esattamente nati in questa terra.

Si pensa che, con molta probabilità, il rustico sia nato circa 300 anni fa in qualche famiglia nobile come imitazione dei ben noti vol-au-vent.Oggi il rustico si è guadagnato un posto d’onore nella gastronomia salentina, tanto da esser inserito anche nell’ “Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali”.