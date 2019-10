La torta caprese al cioccolato bianco e limone è una variante più delicata e profumata del classico dolce della pasticceria partenopea con il cioccolato fondente, ormai conosciuto in tutto il mondo. La ricetta originale prevede l’uso di mandorle tritate, zucchero e burro, ma si presta a mille varianti. Basta un po’ di fantasia.

Non ha lievito né farina, quindi è il dolce ideale per chi ha problemi di intolleranze. Inoltre è perfetto per ogni occasione, per le cene con gli amici o come torta di compleanno.

La ricetta della torta caprese al cioccolato bianco e limone

Il dolce del cioccolato si sposa perfettamente con la nota acidula e profumata del limone. Il risultato sarà un piccolo peccato di gola a cui sarà difficile resistere.

Ingredienti

100 gr di cioccolato bianco

1 bustina di zucchero a velo

80 gr di zucchero semolato

80 gr di burro

2 limoni freschi

3 uova

100 gr di mandorle pelate

1 cucchiaio di mandorle a scaglie

mezzo bicchiere di limoncello.

Procedimento

Nel mix tritate le mandorle insieme al cioccolato bianco e mettetele da parte. In una ciotola lavorate lo zucchero, il burro, la buccia di limone grattugiata fino ad ottenere un composto cremoso. Aggiungete le uova, una alla volta, e fatele incorporare bene al composto. Aggiungete il limoncello con due cucchiai di succo di limone e mescolate. Per ultimo aggiungete le mandorle e il cioccolato prima tritati e amalgamate bene tutti gli ingredienti. Foderate una tortiera da 22 cm con carta da forno o ungetela con un po’ di burro e farina per evitare che il composto si attacchi in cottura. Versate l’impasto della caprese nella tortiera e infornate in forno già caldo a 160° per un’ora. Fate la prova dello stecchino per verificare la cottura. Quando sarà asciutto, la caprese sarà pronta. Lasciate raffreddare la torta su un piatto. Una volta raffreddata, decoratela con zucchero a velo e mandorle a scaglie.

Consigli

Se volete rendere ancor più bella la presentazione della vostra torta caprese al cioccolato bianco e limone aggiungete alla decorazione delle fettine sottili di limoni e dei riccioli di cioccolato bianco e servite tagliandola in piccoli triangoli.

Curiosità

Questo dolce tipico della Campania nasce da un errore di un pasticcere nel 1920. Il maestro era impegnato nel suo laboratorio artigianale dell’Isola di Capri, la preparazione di un dolce alle mandorle per alcuni ospiti . Per distrazione o fretta dimenticò di aggiungere la farina all’impasto e una volta sfornata la torta risultò ugualmente morbida e croccante all’esterno.