La Torta carote, cocco e cioccolato fondente è un dolce dal sapore delicato e talmente gustoso che avrà le ore contate. L’accostamento può sembrare azzardato, ma vi stupirà perché tutti gli ingredienti si amalgamano in modo “perfetto”. Basta un po’ di fanrasia per personalizzare la ricetta: si può aromatizzare l’impasto con la scorza grattugiata di una arancia o di un limone e utilizzare, in quel caso, il cioccolato bianco. O per avere croccantezza si può aggiungere la frutta secca: mandorle, noci, nocciole.

La torta può essere arricchita da tanti ingredienti che ne fanno un dessert sempre adatto a qualunque occasione.

Ingredienti (6 persone)

200 g farina 00 o di mandorle

100 g farina di cocco

150 g zucchero

150 g di carote

100 g di cioccolato fondente

50 ml di olio di semi di girasole

50 ml di latte

3 uova

1 bustina di vanillina

1 bustina di lievito

zucchero a velo.

Procedimento