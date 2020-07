Torta pan di stelle, un dolce da scoprire strato dopo strato

La torta pan di stelle è un dolce goloso e scenografico, ideale per una cena d’estate con gli amici. Non è prevista la cottura in forno, è semplice da preparare e bastano pochi ingredienti per ottenere un dessert da scoprire strato dopo strato.

Come fare la torta pan di stelle

Se state cercando una “scusa” per mangiare i vostri biscotti preferiti, questa ricetta senza cottura farà proprio al caso vostro. E poi basta un po’ di fantasia per cambiare la versione base in mille gusti diversi. Si possono alternare gli strati con gocce, scaglie di cioccolato, o granella di nocciole.

Ingredienti

Biscotti pan di stelle, 500gr

1/2 litro di latte

3 cucchiai di Nesquik

1 litro di panna da montare non zuccherata

350 gr di Nutella

Preparazione

Su un vassoio rettangolare disponete i biscotti precedentemente inzuppati nel latte e nel Nesquik. Bisogna coprire tutti i buchi tra i biscotti, spezzettandone altri. Finito il primo strato ricopritelo con la nutella sciolta a bagnomaria e la panna montata a neve ferma (si può aggiungere alla panna montata nche il mascarpone per una crema più golosa) Ripetete ancora. Coprite con uno strato di biscotti, sempre inzuppati, versate uno strato di nutella e uno di panna. Fino a terminare gli ingredienti e ricordando che l’ultimo strato deve essere di panna montata. Decorate con una spolverta di cacao amaro e riponete la torta in frigo per almeno 6 ore, meglio tutta la notte.

Facile no?????

Buon divertimento…..

Ph. Buonissimo