Tortino al cioccolato con cuore fondente, una coccola per l’inverno

Il tortino al cioccolato con cuore morbido è un dolce al cucchiaio scenografico che farà venire l’acquolina in bocca con la sua consistenza soffice all’esterno e cremosa all’interno. Il cuore morbido di cioccolato fondente conquisterà tutti.

Apparntemente può sembrare “complicato” prepararlo in casa, ma serviranno pochi ingredienti e un po’ di pazienza per ottenere un dessert irresistibile e adatto ad ogni occasione. Sono un must a fine pasto, una coccola nelle serate invernali, ma di solito si portano in tavola per una occasione speciale. Per un effetto romantico potete utilizzare dei pirottini a forma di cuore e decorare il piatto in cui servirete il dolce con frutta rossa (ad esempio fragole) ciuffetti di panna e topping alla fragola. Altrimenti basta una semplice spolverata di zucchero a velo.

La ricetta del tortino al cioccolato dal cuore morbido

Se vi cimentate la prima volta con questo dolce, vi consigliamo di provarlo in anticipo per testare i tempi di cottura che sono uno dei “segreti” per la riuscita di questo dolce. Potete conservarli in freezer e cuocerli al momento per stupire gli ospiti. L’altro “segreto” è la fantasia: si possono aggiungere tutti gli ingredienti per ‘personalizzare’ il dolce: cannella, cocco, peperoncino.

Ingredienti per due pirottini

50 g di cioccolato fondente

45 g di burro

40 g di zucchero semolato

1 uovo

10 gr di farina 00

cacao amaro

zucchero a velo

frutta, panna e topping per la decorazione.

Procedimento:

In un pentolino mettete dell’acqua e ponete sul fuoco. All’interno posate una ciotola (per la cottura a bagnomaria). Nella ciotola spezzettate il cioccolato ed il burro e lasciate sciogliere. Togliete dal fuoco, aggiungete parte dello zucchero e mescolate accuratamente. L’altra vi servità per montare l’uovo. Amalgamate tutto con cura, anche aiutandovi con le fruste. Unite, infine, la farina setacciata per evitare che si formino grumi. Imburrate abbondantemente ed accuratamente due pirottini (fate attenzione che tutti gli spazi siano rivestiti) e spolverizzateli con cacao in polvere (questo procedimento agevola il capovolgimento del tortino). Riempite ciascun pirottino con il composto (all’incirca metà stampino). Mettete i pirottini nel freezer e lasciate riposare per un’ora (lo strato superiore deve risultare congelato). Infornate a 200° per circa 16-17 minuti. Quindi capovolgete i pirottini sul piatto, spolverizzate di zucchero a velo, decorate a piacere e servite subito. I tempi di cottura variano da forno a forno.

Si tratta di una cottura molto delicata, per questo vi consiglio di preparare doppia dose e di provare a cuocere un paio di pirottini prima dell’arrivo del vostro partner o dei vostri ospiti in modo da capire qual è la cottura ideale. Potete infatti, preparare l’impasto in anticipo e riporlo in frigo e solo un’ora prima di infornarlo passarlo in freezer.

Il tortino è perfettamente cotto quando l’esterno risulta solido: in superficie comparirà una crosticina mentre l’interno resterà cremoso. Per capire se è cotto al punto giusto potete anche provare a muovere un po’ il tortino: lo strato superficiale ondeggerà leggermente se l’interno è ancora cremoso.

Un accorgimento per non sbagliare e ottenere un tortino al cioccolato con cuore morbido perfetto è quello di imburrare e “infarinare” perfettamente gli stampini. Il dolce non solo crescererà in forno in modo regolare, ma sarà sformato senza rischiare di romperlo.