Zucchine alla scapece o alla poverella: una bontà da chiamare come vuoi

Le zucchine sono un ingrediente jolly in cucina. Il gusto delicato di questo ortaggio si ‘adatta’ a piatti raffinati e complessi o semplici e leggeri, ideali per la stagione estiva. Grigliate, gratinate, al forno o in pastel, una ricetta che “accontenta” un po’ tutti i palati è quella delle zucchine alla scapece, tipica della cucina napoletana, o alla poverella come è conosciuta nella tradizione culinaria pugliese e salentina. Comunque la si chiami è un contorno sfizioso e facilissimo da preparare.

La ricetta delle zucchine alla scapece

Marinate in aceto ed esaltate dal gusto delle foglioline di menta fresca le zucchine alla poverella si possono preparare in anticipo e servire fredde oppure al momento, come contorno caldo. Si può anche pensare ad una scorta per l’inverno. Basta alternare gli ingredienti in un barattolo di vetro e il gioco è fatto.

Ingredienti (6 persone)

5 zucchine

1 rametto di menta

aglio

olio extra vergine di olive

sale

aceto.

Procedimento:

Lavate le zucchine e tagliatele a rondelle. Lasciatele asciugare su un canovaccio per almeno tre ore oppure esponetele al sole. Un trucchetto per evitare che durante la frittura assorbano meno olio.

Riempite una padella con abbondante olio e fatelo arrivare a temperatura per friggere. Immergete le zucchine nell’olio caldo e una volta scolate tresferitele su carta assorbente da cucina per eliminare l’eccesso di olio.

Disponetele su un piatto largo e aggiungete sale e aceto. Guarnite con foglioline di menta fresca e aglio.

Servite calde o fredde, a vostro piacimento.

Varianti

Potete aggiungere un peperoncino. Se non gradite particolarmente l’aceto di vino, potete sostituirlo con l’aceto di mele o l’aceto balsamico, il gusto sarà ugualmente buono.

Curiosità

Il termine “scapece” deriva dallo spagnolo “escabeche” e indica la marinatura in aceto, da qui anche il nome della famosa Scapece alla gallipolina, costituita da piccoli pesci fritti marinati a strati alterni con mollica di pane imbevuta di aceto e zafferano, venduta nelle varie sagre salentine.