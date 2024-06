Festa delle luci per Santa Domenica: fede e tradizione in scena a Scorrano

Scorrano, capitale mondiale delle luminarie, si prepara ad accendersi per la Festa delle luci, in onore di Santa Domenica, la patrona del paese. Da venerdì 5 a lunedì 8 luglio 2024, la cittadina salentina si trasformerà in un palcoscenico incantato, dove tradizione religiosa, spettacoli pirotecnici e luminarie mozzafiato si intrecciano in un’atmosfera unica e indimenticabile. Un evento imperdibile per gli amanti della tradizione e delle luminarie, vere opere d’arte. Un appuntamento unico che attira nella cittadina di 7mila anime migliaia di visitatori da tutto il mondo, catturati dall’atmosfera che, come ogni anno, si respira per le strade del borgo salentino.

La Festa di Santa Domenica a Scorrano, infatti, è famosa in tutto il mondo per le sue spettacolari architetture di luci che illuminano il cielo e le strade del paese con giochi di straordinaria bellezza. Ogni anno, i maestri “paratori”, eredi di una secolare tradizione artigianale, si superano nella realizzazione di queste imponenti strutture, creando scenografie fiabesche che lasciano a bocca aperta grandi e bambini. Chilometri di luci colorate che formano un rucamo e che illuminano con mille bagliori il cielo notturno.



Un programma ricco di eventi

Oltre alle luminarie, quei ricami di luce che hanno incantato il mondo, la Festa di Santa Domenica offre un ricco programma di eventi che animano il paese nei giorni di festa. Momenti salienti della festa sono la processione della statua della Santa, che si snoda per le vie del paese e il gran finale con i fuochi pirotecnici, un vero e proprio spettacolo piromusicale che illumina la notte di mille colori.

Un’occasione per scoprire il Salento autentico

La Festa di Santa Domenica è un’occasione unica per immergersi nell’atmosfera autentica del Salento e scoprire le sue tradizioni più profonde. Oltre alle luminarie e agli eventi in programma, vale la pena visitare il centro storico di Scorrano, con i suoi vicoli pittoreschi e le sue architetture tipiche, e i dintorni del paese, caratterizzati da un paesaggio incontaminato di ulivi, vigneti e masserie.

Informazioni utili

Date: 5-8 luglio 2024 (il 6 è il giorno della festa)

Luogo: Scorrano (LE)

Info: https://www.facebook.com/p/Festa-Santa-Domenica-Scorrano-2024-100087493969119/

Se siete alla ricerca di un’esperienza indimenticabile, la Festa di Santa Domenica a Scorrano è quello che fa per voi. Un connubio perfetto di fede, tradizione e spettacolo che vi lascerà a bocca aperta.