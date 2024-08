La frisella salentina, un viaggio nel gusto della storia. Ecco la regina dell’estate pugliese

La frisella salentina è molto più di un semplice alimento. È un pezzo di storia, un simbolo di cultura e una protagonista indiscussa delle tavole pugliesi, soprattutto durante la stagione estiva. Questo disco di pane croccante, dalla forma leggermente concava, è un vero e proprio viaggio nel gusto, capace di evocare ricordi e sensazioni uniche.

Origini antiche e leggende affascinanti

Le origini della frisella si perdono nella notte dei tempi. Alcune leggende narrano di come la ricetta fu portata in Italia da Enea, l’eroe troiano, quando approdò sulle coste salentine. Altre fonti storiche, invece, collocano le prime testimonianze dell’esistenza della frisella ai tempi delle Crociate, quando i cavalieri partivano per la Terra Santa e avevano bisogno di un alimento pratico, duraturo e nutriente.

La sua forma caratteristica, con il bordo leggermente rialzato, la rendeva perfetta per essere impilata e trasportata senza rompersi. Inoltre, la doppia cottura la rendeva estremamente resistente e facile da conservare, anche per lunghi periodi.

La preparazione tradizionale

La produzione della frisella è un’arte che si tramanda di generazione in generazione. La pasta, preparata con semola di grano duro, acqua e sale, viene lavorata e stesa a forma di disco. Successivamente, la frisella viene cotta una prima volta in forno, quindi lasciata raffreddare e tagliata a metà. La seconda cottura, più breve, la rende croccante e pronta per essere consumata.

Come gustarla al meglio

La frisella è estremamente versatile e si presta a numerose preparazioni. La tradizione vuole che venga bagnata (‘sponzata’) con acqua tiepida o brodo vegetale, per poi essere condita con pomodoro fresco, olio extravergine d’oliva, origano, sale e pepe. Ma la fantasia in cucina non ha limiti: la frisella può essere farcita con verdure grigliate, tonno, acciughe, oppure utilizzata per creare sfiziosi antipasti o contorni.

Un prodotto tipico da valorizzare

La frisella salentina è un prodotto unico, legato indissolubilmente al territorio e alla sua storia. Oggi, grazie all’impegno di produttori artigianali e alla riscoperta delle tradizioni alimentari, la frisella sta vivendo una nuova giovinezza, conquistando sempre più estimatori anche al di fuori dei confini regionali.

La frisella è molto più di un semplice alimento. È un pezzo di storia, un simbolo di cultura e un protagonista indiscusso delle tavole pugliesi. Assaggiarla significa fare un viaggio nel tempo e riscoprire i sapori autentici della tradizione.