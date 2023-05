Quel belvedere da Leuca in sù. Il panorama da Montesardo

Montesardo, frazione di Alessano, è il nucleo urbano più alto del Salento. La sua piazza si trova a 187 metri sul livello del mare, altitudine considerevole per un territorio come il nostro pressoché pianeggiante. Non è il punto più alto della provincia, che come tutti sanno è la collina di Sant’Eleuterio a Parabita (196 metri slm) ma è, invece, il percorso stradale più elevato che consente di ammirare un paesaggio che nelle giornate dalla buona visibilità offre uno sguardo privilegiato sugli abitati di Corsano, Tiggiano e Tricase, fino al mare.

Sulla strada più alta della provincia di Lecce che da Montesardo scende verso Alessano la vista colpisce il viaggiatore che non può non fermarsi per una bella foto.

Di notte, poi, sembra un paesaggio di montagna, con le luci degli abitati circostanti che incorniciano un quadro di forte suggestione.

Le fasce altimetriche, così come da convenzione, ci dicono che la collina comincia dai 200 metri slm fino ai 600 metri, quando è già montagna (200-400 bassa collina, 400-600 alta collina), ma oggi si tende ad abbassare quel limite a 100, il che farebbe della provincia di Lecce un territorio prevalentemente collinare. Dettagli dirà qualcuno, ma non per gli appassionati di geografia, che vivono di distanze, posizioni e numeri.