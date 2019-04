Le Mura Urbiche aprono, a Pasqua e fino al 1 maggio si arriva dritti al cuore di Lecce

Le vacanze finalmente sono arrivate e avete più tempo da dedicare a voi stessi e alla vostra famiglia. Per la domenica di Pasqua, il pranzo in famiglia è d’obbligo: tra tavole imbandite, chiacchierate e caffè per chiudere il tempo vola, ma vi resta ancora qualche ora da spendere nel migliore dei modi.

Cosa c’è di meglio di scendere in strada e ammirare le bellezze architettoniche, proprio come fanno i turisti? Non sarà un caso che il Salento si conferma anno dopo anno tra le mete preferite dei visitatori nostrani e internazionali. E per l’occasione, una buona idea potrebbe essere quella di visitare il Parco delle Mura Urbiche, che per la serie di giorni festivi, quest’anno molto vicini tra loro, sarà aperto fino al 1 maggio, dalle 8:30 alle 23.

Grazie all’accordo raggiunto dal dirigente del settore cultura Claudia Branca con l’impresa responsabile dei lavori di restauro del sito, è possibile, già da ieri, raggiungere il centro storico della città di Lecce, passando per il Parco delle Mura Urbiche. Un percorso all’insegna di storia, arte e cultura che non può che lasciare a bocca aperta chi a Lecce si trova in visita e chi a Lecce ci vive ma non ha mai smesso di rimanere affascinato dalla storia di questa città.