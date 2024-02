Ad Alessano la ‘Piazza Navona’ del Salento

Un luogo meraviglioso incastonato nel cuore del Capo di Leuca. È Piazza Castello ad Alessano, uno spazio di luce che illumina sontuose ed imponenti architetture.

C’è chi, mancando da qualche tempo, non l’ha riconosciuta, e infatti così rimaneggiata piazza castello ad Alessano sembra un altro posto, eppure è sempre quella, la piazza Navona del Salento, come l’ha definita qualche attento osservatore.

Per rendersi conto delle proporzioni geometriche che rendono plausibile un tale accostamento bisognerebbe guardare le immagini del satellite su Google Maps, mentre per chi ha desiderio di percorrerla a piedi la sensazione sarà stupefacente. Si tratta di uno spazio enorme, lungo e profondo, ritagliato in mezzo ad imponenti ed antichi palazzi tra i quali spiccano per importanza il Palazzo Ducale e Palazzo Sangiovanni, famoso per il suo bugnato a punta di diamante che disegna l’intero prospetto principale, rendendolo unico nel suo genere.

La piazza oggi sembra rimandare all’esigenza di contenuti d’arredo urbano, per modellare in maniera coerente uno spazio scenico enorme, lasciato al momento interamente libero, e forse per questo particolarmente interessante.