Potenziate le linee secondarie di “SalentoinBus”, tutte le località interessate

È stato un mese di giugno caldissimo e a quanto pare, sarà così anche quello di luglio. Sarà torrida l’estate 2022 sul territorio e questo, certamente, porterà nel Salento ondate di turisti pronti ad ammirare le nostre bellezze, ma anche a cercare ristoro dal solleone nei bellissimi mari.

Per favorire maggiormente gli spostamenti da una località a un’altra, la Provincia di Lecce ha deciso di potenziare il servizio di trasporto pubblico estivo “SalentoinBus”, soprattutto per quel che riguarda le linee secondarie del servizio ideato e organizzato da “Palazzo dei Celestini, grazie al quale residenti e turisti hanno a disposizione per spostarsi in tutto il territorio provinciale 13 linee principali di collegamento tra Lecce, l’entroterra e le località costiere, integrate da altre 15 linee secondarie.

Proprio a questi percorsi secondari, ripetiamo, l’Amministrazione Minerva ha scelto di riservare maggiore attenzione, in ragione delle necessità emerse nella scorsa edizione del servizio.

Alcuni percorsi sono stati estesi e in alcuni casi è stato incrementato il numero delle corse, al fine di garantire una migliore integrazione con le linee principali.

Incremento corse e prolungamento percorso

Linea 01. Sud Salento – Acquarica-Presicce, Morciano, Salve, verso Torre Vado –Pescoluse. Linea 40. Tricase, verso Tricase porto – Marina Serra. Linee 62-77. Uggiano, verso Otranto – Torre dell’Orso.

Incremento corse

Linea 40. Specchia, verso Tricase porto – Marina Serra – Santa Maria di Leuca. Linea 90. Monteroni, verso Porto Cesareo.

Prolungamento percorso

Linea 98. Campi Salentina e Novoli, verso Porto Cesareo.