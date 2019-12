Va in scena il “Presepe Vivente te li furneddhi”, appuntamento nello scenario delle serre di Tuglie

Dopo il sorprendente successo della prima edizione si replica con la seconda edizione de il “Presepe Vivente te li furneddhi”, in un sito del tutto inedito nel panorama delle rappresentazioni presepiali salentine, con l’ubicazione nel caratteristico paesaggio rupestre delle serre.

Appuntamento anche quest’anno, quindi, con la figurazione vivente della Natività a Tuglie, organizzata dall’Amministrazione Comunale – Assessorato alla Cultura e Turismo, curato da Silvia Romano – grazie soprattutto alla collaborazione dei tanti cittadini volontari, dell’Istituto Comprensivo e delle locali Associazioni.

Il Presepe Vivente di Tuglie il 26 dicembre 2019 e, in seguito l’1 e il 5 gennaio 2020, accenderà i riflettori sui furneddhi, costruzioni tipiche di Tuglie, del tutto simili alle pajare.

Dalle 17 alle 22 saranno proprio queste strutture a conferire suggestione alla rappresentazione della nascita di Gesù, su un suggestivo percorso di un chilometro, sviluppato tra ben cinque furneddhi con quattordici ambientazioni diverse e più di cento figuranti, durante il quale si potranno incontrare musicanti, pastori e soldati, ma anche osservare il certosino lavoro del fabbro, del falegname e dei tessitori, fare capolino durante una lezione della scuola ebraica o curiosare nella casa di Erode e tra gli scribi.

Delizieranno il palato e la vista degli avventori le rinomate prelibatezze natalizie tugliesi, degustazioni tipiche e meravigliose istallazioni.

L’Associazione Culturale ‘Tuglie Cultura’, inoltre, per l’occasione offrirà il trenino Angelo Azzurro che porterà famiglie e bambini in giro per il paese in visita agli altri numerosi eventi dislocati per l’abitato.

Tra i tanti, i tradizionali “Racconti sotto l’albero” nei rioni a cura della Biblioteca Comunale e del S. C. N., il Villaggio di Natale ‘Holiday on ICE, con mascotte per i bambini, pista di ghiaccio e Mercatini di Natale presso il Piazzale Matteotti, organizzato dall’Associazione L462 e dal Comitato Festa Madonna dell’Annunziata. Ancora presso il Parco di Montegrappa “Christmas in Wonderland”, grazie ai meravigliosi allestimenti a cura dell’associazione Flow, avventori grandi e piccini vivranno un’atmosfera magica e incantata per un Natale di emozioni.

La realizzazione delle strutture e l’ideazione del Presepe sono state concepite dal Direttore Tecnico Alberto Pisanello, l’Associazione Castri Tulli e l’Associazione Tuglie Cultura.